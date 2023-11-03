Vietnam Tanpa 2 Pemain Bintang, Timnas Indonesia Berpeluang Lewati Golden Star di Klasemen Akhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026!

VIETNAM tanpa 2 pemain bintang, Timnas Indonesia berpeluang melewati Golden Star –julukan Timnas Vietnam– di klasemen akhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Vietnam akan melakoni dua pertandingan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini.

Setelah menjamu Irak pada 16 November 2023, Vietnam dijadwalkan bertandang ke markas Filipina pada 21 November 2023. Namun, jelang melakoni laga krusial ini, Vietnam tak dapat menurunkan seluruh pemain terbaiknya.

(Nguyen Quang Hai absen lawan Irak dan Filipina)

Mengutip dari The Thao 247, dari 21 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier, tidak terdapat sosok Nguyen Quang Hai dan Doan Van Hau. Seperti yang kita tahu, dua pemain ini merupakan sosok sentral Vietnam.

Doan Van Hau merupakan benteng pertahanan Vietnam. Sementara Quang Hai dikenal sebagai motor serangan Timnas Vietnam sejak 2017.

Ketiadaan dua nama di atas berpotensi membuat Vietnam mendapatkan hasil negatif. Vietnam bisa saja terpeleset saat bertemu Irak di kandang sendiri, begitu juga ketika bertandang ke markas Filipina.

Di ajang resmi seperti Piala Asia ataupun Kualifikasi Piala Dunia, The Azkals –julukan Filipina– kerap tampil berbeda ketimbang Piala AFF. Sebab, di ajang-ajang resmi seperti ini, Filipina dapat menurunkan seluruh pemain terbaiknya seperti Neil Etheridge (Birmingham City) dan Gerrit Holtmann (Antalyaspor).