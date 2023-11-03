Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Menohok Stefano Lilipaly Usai Kembali Tak Dipanggil Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:49 WIB
Respons Menohok Stefano Lilipaly Usai Kembali Tak Dipanggil Timnas Indonesia
Stefano Lilipaly memberikan respons menohok (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)
A
A
A

SAMARINDA Stefano Lilipaly lagi-lagi tak dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain Borneo FC itu pun memberi respons menohok di media sosialnya.

Sebanyak 27 pemain Timnas Indonesia telah dirilis untuk menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina pada 16 dan 21 November 2023. Lagi-lagi tidak ada nama Fano.

Stefano Lilipaly mengemas hattrick di laga Borneo FC vs Dewa United FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Padahal, performa Lilipaly bersama Pesut Etam panas. Sejauh ini, winger berusia 33 tahun itu sudah mengemas sembilan gol dan delapan assist dalam 17 penampilannya di Liga 1 2023-2024.

Performa Lilipaly juga mencuri perhatian kala mencetak hattrick ke gawang Dewa United pada laga Liga 1 2023-2024 yang digelar pada 28 Oktober silam. Namun performa impresif pemain naturalisasi tersebut lagi-lagi tak dilirik tim pelatih Timnas Indonesia.

Lilipaly melampiaskan kekecewaan di akun media sosialnya. Respons menohok pun dilontarkan pemain berdarah Belanda tersebut lewat unggahan di Instagram.

Halaman:
1 2
      
