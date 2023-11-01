Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Akhiri Putaran Pertama Liga 1 2023-2024 di Puncak Klasemen, Pelatih Minta 2 Hal Ini ke Stefano Lilipaly Cs

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:30 WIB
Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:30 WIB
Borneo FC kala berlaga di Liga 1. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, mengomentari pencapaian manis timnya di putaran pertama Liga 1 2023-2024. Mendapati Borneo FC sukses menduduki posisi puncak di klasemen akhir putaran pertama Liga 1 2023-2024, Pieter Huistra meminta dua hal kepada anak asuhnya.

Pertama, Pieter Huistra meminta Borneo FC untuk tidak jemawa dengan pencapaian saat ini. Kemudian, Borneo FC juga diharapkan bisa menjaga konsistensi pada putaran kedua nanti.

Borneo FC. Foto: Borneo FC

Borneo FC berhasil memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 10 kemenangan, lima kali imbang, dan hanya menelan dua kekalahan dari 17 pertandingan. Tim berjuluk Pesut Etam itu kini unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Persib Bandung dan Madura United.

Huistra lega bisa membawa timnya memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Menurut juru formasi asal Belanda itu, pencapaian manis ini merupakan hasil dari kerja keras tim selama 17 pertandingan di kompetisi itu.

"Rasanya menyenangkan kami berada di puncak klasemen liga. Kami tak bisa berbicara banyak karena ini masih separuh jalan,” kata Huistra, dilansir dari laman resmi Borneo FC, Rabu (1/11/2023).

“Tapi, kesuksesan bagi saya adalah tim bekerja di jalan yang positif, tim berkembang, tim melangkah ke depan,” lanjutnya.

“Jadi, ini bagus karena memberikan banyak sekali kepercayaan diri dan atmosfir bagus di dalam tim. Tapi, ini baru separuh jalan. Saat ini, barulah dimulai, kami harus siap untuk putaran kedua," jelas Huistra.

