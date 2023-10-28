Hasil Borneo FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Hattrick Stefano Lilipaly Bawa Pesut Etam Menang 3-1

SAMARINDA - Hasil Borneo FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (28/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan Pesut Etam diborong Stefano Lilipaly (24', 61', 75'). Sementara itu, Dewa United hanya bisa membalas sekali lewat gol Septian Bagaskara (90+1').

Jalannya Pertandingan

Borneo FC dan Dewa United bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri.

Pesut Etam akhirnya mampu memecahkan kebuntuan melawan Dewa United dalam laga itu. Kepastian itu usai Stefano Lilipaly mencetak gol pada menit ke- 24.

Tertinggal satu gol tidak membuat tim asal Tangerang Selatan itu kehilangan pola permainan. Dewa United pun cukup agresif dalam menekan pertahanan Borneo FC, tetapi belum mampu mencetak gol balasan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Borneo FC sementara waktu masih unggul 1-0 atas Dewa United.

Borneo FC tampil cukup percaya diri pada babak kedua karena langsung menekan pertahanan tim lawan. Tim tuan rumah pun kembali mencetak gol lewat Lilipaly pada menit ke-61.

Stefano Lilipaly tampaknya sedang dalam kepercayaan diri tinggi dalam laga itu. Oleh dikarenakan, mantan pemain Persija itu mencetak gol ketiganya ke gawang Dewa United pada menit ke-75.

Dewa United begitu kesulitan tidak membongkar rapatnya pertahanan Borneo FC sampai pertengahan babak kedua. Oleh dikarenakan berbagai serangan yang dilancarkan belum berbuah manis.