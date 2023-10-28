Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Hattrick Stefano Lilipaly Bawa Pesut Etam Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:02 WIB
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: <i>Hattrick</i> Stefano Lilipaly Bawa Pesut Etam Menang 3-1
Borneo FC menang 3-1 atas Dewa United berkat hattrick Stefano Lilipaly (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA - Hasil Borneo FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (28/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan Pesut Etam diborong Stefano Lilipaly (24', 61', 75'). Sementara itu, Dewa United hanya bisa membalas sekali lewat gol Septian Bagaskara (90+1').

Stefano Lilipaly mengemas tiga gol di laga Borneo FC vs Dewa United FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Borneo FC dan Dewa United bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri.

Pesut Etam akhirnya mampu memecahkan kebuntuan melawan Dewa United dalam laga itu. Kepastian itu usai Stefano Lilipaly mencetak gol pada menit ke- 24.

Tertinggal satu gol tidak membuat tim asal Tangerang Selatan itu kehilangan pola permainan. Dewa United pun cukup agresif dalam menekan pertahanan Borneo FC, tetapi belum mampu mencetak gol balasan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Borneo FC sementara waktu masih unggul 1-0 atas Dewa United.

Borneo FC tampil cukup percaya diri pada babak kedua karena langsung menekan pertahanan tim lawan. Tim tuan rumah pun kembali mencetak gol lewat Lilipaly pada menit ke-61.

Stefano Lilipaly tampaknya sedang dalam kepercayaan diri tinggi dalam laga itu. Oleh dikarenakan, mantan pemain Persija itu mencetak gol ketiganya ke gawang Dewa United pada menit ke-75.

Dewa United begitu kesulitan tidak membongkar rapatnya pertahanan Borneo FC sampai pertengahan babak kedua. Oleh dikarenakan berbagai serangan yang dilancarkan belum berbuah manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642631/penentuan-juara-akhir-musim-di-nitto-atp-finals-2025-ini-link-streaming-di-vision-oua.webp
Penentuan Juara Akhir Musim di Nitto ATP Finals 2025, Ini Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/hamka_hamzah.jpg
Mantan Kapten Persija Restui Pelatih Persib Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement