SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Setelah Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner Absen: Ramadhan Sananta Tetap Gacor?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:06 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Setelah Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner Absen: Ramadhan Sananta Tetap Gacor?
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak setelah Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner absen akan diulas Okezone. Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain ke skuad Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 ini.

Timnas Indonesia lebih dulu melawat ke kandang Irak pada matchday pertama di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Setelah itu, skuad Garuda akan bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni dua laga di atas, nama Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) tidak ada. Kedua pemain abroad ini absen karena masih didera cedera ketika membela klubnya masing-masing.

"Untuk dua pertandingan ini Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan tidak dipanggil karena masih mengalami cedera," tulis keterangan resmi PSSI di laman mereka, Kamis (2/11/2023).

Di sisi lain, Shin Tae-yong tetap memanggil delapan pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).

Timnas Indonesia

Selain itu, ada nama-nama pemain langganan Timnas Indonesia lain yang sekaligus pemain reguler di Liga 1 2023-2024. Sebut saja seperti Marc Klok, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Ramadhan Sananta, hingga Nadeo Argawinata.

Untuk itu, tidak perlu khawatir Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner absen karena Timnas Indonesia masih memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Namun, Shin Tae-yong tentu wajib memaksimalkan skuad yang ada saat melawan Irak dan Filipina nanti.

Halaman:
1 2
      
