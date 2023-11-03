Media Vietnam Gemetar Lihat Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Lawan Irak dan Filipina: Berkualitas Eropa!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, gemetar melihat pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Thao 247 menyebut, sejumlah pemain yang dipanggil memiliki kualitas Eropa, mengingat merumput bersama klub-klub Benua Biru.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 dan 21 November 2023. Dua laga ini dilangsungkan di kandang lawan.

(Media Vietnam gemetar lihat pemain Timnas Indonesia. (Foto: The Thao 247)

Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pemain-pemain yang berkarier di luar negeri disertakan.

Ada empat pemain yang merumput di Eropa yakni Sandy Walsh (KV Mechelen), Shayne Pattynama (Viking FK), Elkan Baggott (Ipswich Town) dan Rafael Struick (ADO Den Haag). Selain itu ada juga Saddil Ramdani yang bermain di Sabah FC, Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Jordi Amat (Johor Darul Takzim) dan Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons).

Meski begitu, ada dua pemain bintang yang gagal ambil bagian karena mengalami cedera, yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Ivar Jenner (FC Utrecht). Tanpa Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner sekalipun, Timnas Indonesia dinilai tetap kuat karena masih ada Ricky Kambuaya (Dewa United) dan Sandy Walsh yang dapat dimainkan sebagai gelandang.

“Indonesia memanggil sekelompok bintang naturalisasi di Eropa untuk menghadiri Kualifikasi Piala Dunia,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.