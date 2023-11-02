Media Vietnam Ramal Elkan Baggott Jadi Masalah Besar bagi Timnas Vietnam saat Hadapi Timnas Indonesia, Ini Alasannya!

MEDIA Vietnam, Bongda24h.vn, ramal Elkan Baggott jadi masalah besar bagi Timnas Vietnam saat hadapi Timnas Indonesia. Alasannya, Bongda24h.vn menilai bek 21 tahun itu memiliki kemampuan duel di udara yang mengesankan hingga bisa membobol gawang lawan.

Pernyataan Bongda24h.vn itu muncul ke permukaan usai Elkan Baggott tampil apik pada laga Ipswich Town vs Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris alias Carabao Cup 2023-2024. Laga ini digelar di Stadion Portman Road, Kamis 2 November 2023 dini hari WIB.

Elkan Baggott masuk dari bangku cadangan di menit 60 menggantikan bek Timnas Australia, Cameron Burgess, saat Ipswich Town tertinggal 0-2 dari Fulham. Luar biasanya, bek Timnas Indonesia itu sukses mencetak gol pada menit 79 lewat sundulan dalam situasi sepak pojok usai menerima assist Jack Taylor.

Sayangnya, gol dari Elkan Baggott belum bisa membantu Ipswich Town lolos ke perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Sebab, tim berjuluk The Tractor Boys itu kalah 1-3 dari Fulham, klub yang kini mentas di Liga Inggris 2023-2024.

Kendati demikian, Elkan Baggott berhasil mencatatkan sejarah atas namanya. Selain mencetak gol pertamanya untuk Ipswich Town, bek kelahiran Bangkok itu menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang tercatat sebagai pencetak gol di Piala Liga Inggris.

Menariknya, penampilan gemilang Elkan Baggott itu ternyata disorot oleh media Vietnam, Bongda24h.vn. Dalam artikel yang mereka buat, bek Timnas Indonesia itu dipuji setinggi langit oleh media Vietnam tersebut.

“Gelandang Indonesia itu mencetak gol ke gawang Fulham di Piala Carabao. Dari sepak pojok di sayap kiri, Baggott memilih posisi cerdas dan menuju ke tiang dekat. Bolanya tidak terlalu kuat, namun bola melaju berbahaya dan kiper Rodak tidak bisa menghentikannya," tulis artikel yang dibuat Bongda24h.vn, dikutip Kamis (2/11/2023).

Bahkan, Bongda24h.vn meramal Elkan Baggott akan jadi masalah besar bagi Timnas Vietnam saat hadapi Timnas Indonesia. Alasannya, mereka menilai bek 21 tahun itu memiliki kemampuan duel di udara yang mengesankan hingga bisa membobol gawang lawan.