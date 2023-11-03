Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Cetak Gol Perdana untuk Ipswich Town, Pelatih: Semoga Dia Siap Ketika Jadwal Padat

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |04:02 WIB
Elkan Baggott Cetak Gol Perdana untuk Ipswich Town, Pelatih: Semoga Dia Siap Ketika Jadwal Padat
Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Instagram/Elkan Baggott)
A
A
A

IPSWICH – Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memuji performa bintang Timnas Indonesia, Elkan Baggott usai mencetak gol perdana di level senior. Dia pun berharap Elkan siap membantu tim ketika jadwal padat di musim dingin nanti.

Ipswich taklul 1-3 dari Fulham pada laga 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung di Portman Road, Ipswich, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Hasil itu membuat Ipswich gagal melaju ke perempat final.

Kabar baiknya, Elkan mencetak gol yang memperkecil kedudukan Ipswich di menit 79 melalui tandukannya. Gol itu sekaligus menjadi gol perdana Elkan di level senior bersama Ipswich.

Usai laga, Kieran McKenna puas para pemainnya terus berusaha hingga titik darah penghabisan. Dia memuji anak asuhnya yang terus tampil menekan meski sudah tertinggal telak.

“Para pemain bertahan dalam hal ini dan selalu berusaha maksimal, jadi tidak ada keluhan mengenai hal itu, dan saya sangat senang dengan cara kami terus berusaha hingga akhir,” kata McKenna dilansir laman resmi klub, Kamis (2/11/2023).

“Pertandingan bisa hilang dari Anda jika Anda tidak memiliki semangat dan mentalitas yang tepat di grup, tetapi ada beberapa momen di awal babak kedua yang saya sangat, sangat sukai saat kami berusaha keras dan memberikan diri kami sendiri. kesempatan untuk tetap dalam permainan,” tuturnya menjelaskan.

“Kami mendapat satu gol balasan dan terus menekan hingga akhir, mendapatkan peluang lain melalui Omari (Hutchinson) dan kami akan menjadi jauh lebih kuat untuk malam ini,” lanjutnya lagi.

Halaman:
1 2
      
