Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Robby Darwis, Legenda yang Direkrut sejak SMA hingga Jadi Kapten Persib Bandung dan Timnas Indonesia

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:09 WIB
Kisah Robby Darwis, Legenda yang Direkrut sejak SMA hingga Jadi Kapten Persib Bandung dan Timnas Indonesia
Robby Darwis merupakan legenda Persib Bandung dan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@robbydarwis6)
A
A
A

KISAH Robby Darwis, legenda yang direkrut sejak SMA hingga jadi kapten Persib Bandung dan Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pasalnya, dia memiliki karier yang cukup baik.

Pesepakbola berjuluk 'si Bima' itu dikenal sebagai kapten sekaligus legenda Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Tahukah Anda, Robby ternyata sudah direkrut Maung Bandung sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA)?

Robby Darwis

Pemain bernama lengkap Robby Darwis ternyata sudah menyukai sepak bola sejak kecil. Awal mula kecintaannya terbentuk saat kerap bermain di sebuah klub sepakbola kampung dengan nama Arjuna.

Talenta Robby semakin terasah ketika duduk di bangku SMA. Apalagi, pemain kelahiran Bandung itu langsung bergabung dengan Persib junior pada 1979.

Robby Darwis masuk dalam kriteria pemain yang dicari Persib Bandung karena memiliki postur tubuh yang tinggi. Di masa itu, dia dipercaya menempati posisi sebagai libero.

Alhasil, Robby bermain sangat ciamik berkat didikan pelatih Marek Janota. Melihat kiprahnya, dia semakin dipercaya oleh pelatih asal Polandia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/51/3154241/timnas_putri_indonesia-sEPS_large.jpg
Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644769/hasil-final-kumamoto-masters-2025-gregoria-mariska-runner-up-ibh.webp
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Runner Up!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_berharap_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner: Seharusnya Timnas Indonesia U-22 Jebol Gawang Mali Tiga Kali!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement