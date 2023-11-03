Kisah Robby Darwis, Legenda yang Direkrut sejak SMA hingga Jadi Kapten Persib Bandung dan Timnas Indonesia

KISAH Robby Darwis, legenda yang direkrut sejak SMA hingga jadi kapten Persib Bandung dan Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pasalnya, dia memiliki karier yang cukup baik.

Pesepakbola berjuluk 'si Bima' itu dikenal sebagai kapten sekaligus legenda Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Tahukah Anda, Robby ternyata sudah direkrut Maung Bandung sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA)?

Pemain bernama lengkap Robby Darwis ternyata sudah menyukai sepak bola sejak kecil. Awal mula kecintaannya terbentuk saat kerap bermain di sebuah klub sepakbola kampung dengan nama Arjuna.

Talenta Robby semakin terasah ketika duduk di bangku SMA. Apalagi, pemain kelahiran Bandung itu langsung bergabung dengan Persib junior pada 1979.

Robby Darwis masuk dalam kriteria pemain yang dicari Persib Bandung karena memiliki postur tubuh yang tinggi. Di masa itu, dia dipercaya menempati posisi sebagai libero.

Alhasil, Robby bermain sangat ciamik berkat didikan pelatih Marek Janota. Melihat kiprahnya, dia semakin dipercaya oleh pelatih asal Polandia itu.