RANS Nusantara Siap Bekuk Persikabo 1973 demi 4 Besar Liga 1 2023-2024

SLEMAN - RANS Nusantara FC menargetkan kemenangan saat jumpa Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Sabtu 4 November sore WIB. Sebab, mereka bertekad bertahan di empat besar klasemen Liga 1 2023-2024.

Saat ini, RANS Nusantara FC berada di posisi keenam dengan 30 poin. Jika meraih tiga poin dalam laga nanti, mereka akan menggeser Madura United di posisi keempat karena memiliki poin 31.

Pelatih Eduardo Almeida mengatakan, setiap laga pastinya timnya selalu menargetkan untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, dia sudah menyiapkan tim dengan sebaik mungkin untuk laga tersebut.

"Target dan persiapan selalu sama Yang pasti, kami akan menampilkan pertandingan menarik dan soal target adalah tiga poin," kata Almeida dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (3/11/2023).

Mantan pelatih Arema FC itu mengatakan RANS Nusantara FC menatap semua pertandingan di bulan November 2023 dengan positif. Oleh dikarenakan, ada tiga pertandingan di bulan ke-11, yaitu melawan Persikabo 1973, Bhayangkara Presisi, dan Persita Tangerang.

"Seperti yang selalu saya katakan, kami harus fokus game by game. Jadi, sekarang kami fokus pertandingan di depan mata yaitu melawan Persikabo dan mentalitas kami adalah laga terdekat," imbuh pria asal Portugal itu.