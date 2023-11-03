Kisah Hamka Hamzah, Manajer RANS Nusantara yang Ternyata Tak Berjodoh dengan Persib Bandung

KISAH Hamka Hamzah manajer RANS Nusantara yang ternyata tak berjodoh dengan Persib Bandung akan dikupas di artikel ini. Ya, pria yang kini menjabat sebagai manajer di RANS Nusantara itu memang tak pernah bergabung dengan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Sebagai salah satu pemain terbaik di Indonesia pada masanya, Hamka Hamzah tentu tidak sulit untuk bisa bergabung dengan klub-klub besar di Liga 1. Berdasarkan catatan di Transfermarkt, sebelum bergabung dengan RANS Nusantara ia pernah menjadi bagian dari PSM Makassar, Arema FC, Persebaya, hingga Persija.

Menariknya, ia tidak pernah bergabung dengan klub kebanggaan warga Bandung yakni Persib. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Hamka Hamza mengaku dirinya ternyata tak berjodoh dengan Persib Bandung.

Ungkapan Hamka Hamza tersebut terucap saat menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Rian Eky Pradipta yang tak lain adalah vokalis band D’Masiv.

Dalam video yang tayang pada April 2020 lalu, Hamka Hamzah menjelaskan jika dirinya sudah tiga kali berturut-turut ditawari bermain di Persib Bandung, namun tidak pernah berjodoh.

“Tidak jodoh mungkin. Tiga musim berturut-turut ketika Arcan Iurie, dari Persija dia pindah ke Persib itu pemain pertama yang ditawari untuk Persib itu saya. Tapi memang tidak pernah berjodoh, tiga tahun berturut-turut,” kata pemain berusia 29 tahun tersebut dikutip Jumat (3/11/2023).