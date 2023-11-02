Shin Tae-yong Tak Panggil Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Marselino Ferdinan bersama Ivar Jenner absen dari putaran kedua Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

PELATIH Shin Tae-yong tak panggil Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia! Kedua pemain abroad tersebut tidak dipanggil oleh STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- karena masih cedera.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong itu akan melakoni dua laga awal pada November 2023 ini, semuanya merupakan pertandingan tandang.

Timnas Indonesia lebih dulu ditantang Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina pada matchday kedua Grup F di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB. Untuk melakoni dua laga tersebut, Shin Tae-yong resmi memanggil 27 pemain terbaiknya.

Sayangnya, dari 27 nama yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut, nama Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) tidak ada. Kedua pemain abroad ini terpaksa absen karena masih didera cedera saat membela klubnya masing-masing.

"Untuk dua pertandingan ini Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan tidak dipanggil karena masih mengalami cedera," tulis keterangan resmi PSSI di laman mereka, Kamis (2/11/2023).

Terlepas dari hal itu, Shin Tae-yong tetap memanggil delapan pemain abroad lainnya. Mereka adalah Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).