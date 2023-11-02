Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Rekor Gila Lionel Messi yang Hampir Mustahil Dipecahkan, Nomor 1 Ungguli Jauh Cristiano Ronaldo!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:17 WIB
10 Rekor Gila Lionel Messi yang Hampir Mustahil Dipecahkan, Nomor 1 Ungguli Jauh Cristiano Ronaldo!
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

10 rekor gila Lionel Messi yang hampir mustahil dipecahkan akan diulas dalam artikel ini. Hal ini menarik dikulik karena La Pulga -julukan Messi- menjadi salah satu bintang lapangan hijau yang namanya terus dielu-elukan.

Bagaimana tidak, meski kini sudah jauh dari hiruk pikuk persepakbolaan Eropa, Lionel Messi namanya masih harum berkat rekor gila yang telah diukir selama ini. Bahkan, rekor tersebut digadang-gadang sulit dikejar oleh pemain lain.

Guna mengetahui lebih rinci, berikut 10 rekor gila Lionel Messi yang hampir mustahil dipecahkan pemain lain dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

10. Hattrick Terbanyak di La Liga

Lionel Messi. Foto: Reuters

Lionel Messi mencatat 36 hattrick di La Liga. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan rekor hattrick terbanyak.

9. Kontribusi Gol Terbanyak di Piala Dunia

Lionel Messi. Foto: Reuters

Pemain yang kini berlaga untuk Inter Miami FC ini juga tercatat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Tercatat, Messi telah menyumbang 21 gol termasuk laga terakhirnya dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Rekor Messi tersebut selisih satu gol dari Pele.

8. Gol Terbanyak dalam Satu Musim di La Liga

Lionel Messi. Foto: Reuters

Sejarah mencatat, Messi berhasil mencetak 50 gol dalam 37 penampilan bersama Barcelona pada 2011-2012. Hal tersebut menjadikannya sebagai peraih gol terbanyak dalam satu musim di La Liga dan belum ada yang bisa memecahkannya.

