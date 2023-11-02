Mantan Asisten Shin Tae-yong Laris Manis dan Ditunjuk Tangani Klub Raksasa Liga Vietnam

Shin Tae-yong dan Gong Oh-kyun saat bekerja sama di PSSI. (Foto: Instagram/@pssi)

MANTAN asisten Shin Tae-yong, Gong Oh-kyun, laris manis dan ditunjuk menangani klub raksasa Liga Vietnam, Hanoi Police FC. Kabar penunjukan pria asal Korea Selatan tersebut disampaikan oleh ASEAN Football di Twitter-nya, @theaseanball.

Dalam laporan akun tersebut, Hanoi Police FC selaku juara bertahan Liga Vietnam resmi menjadikan Gong Oh-kyun sebagai pelatih kepala. Tak tanggung-tanggung, mantan bawahan Shin Tae-yong itu pun dikontrak dengan durasi dua tahun oleh manajemen Hanoi Police FC.

(Gong Oh-kyun saat menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia)

"Juara bertahan V-League 1, Hanoi Police FC, menunjuk pelatih Korea Selatan Gong Oh-kyun sebagai pelatih kepala dengan durasi kontrak dua tahun," tulis ASEAN Football di Twitter-nya, @theaseanball, dikutip Kamis (2/11/2023).

Itu artinya, Gong Oh-kyun bisa dibilang lebih laris manis di Vietnam ketimbang di Indonesia. Menurut data Transfermarkt, Gong Oh-kyun pernah menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada Januari hingga Desember 2020.

Setelah itu, Gong Oh-kyun menyatakan mundur dari Timnas Indonesia. Juru taktik 49 tahun itu pun kembali pulang ke Korea Selatan menjadi asisten pelatih Seoul E-Land pada Agustus hingga Desember 2021.

Tak lama setelah itu, Gong Oh-kyun hijrah ke Vietnam dan menjadi pelatih Timnas Vietnam U-23 pada Mei 2022 hingga Maret 2023. Luar biasanya, ia membawa pasukan muda Golden Star Warriors menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23 2022.