Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina pada November 2023, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina pada November 2023 akan diulas Okezone. Dua laga awal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut bakal dilangsungkan pada Kamis 16 November 2023 dan Selasa 21 November 2023 yang disiarkan secara live di RCTI!

Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong itu akan melakoni dua laga awal pada November 2023 ini yang mana semuanya merupakan pertandingan tandang.

Timnas Indonesia langsung ditantang Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, laga seru Timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Irak layak disebut sebagai tim yang lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan ini. Pasalnya, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu unggul jauh dalam hal ranking FIFA yakni menempati peringkat 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Selain itu, Irak akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri sehingga mendapat tambahan semangat dari pemain ke-12. Meski demikian, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mampu memberi kejutan dengan menahan imbang atau mengalahkan Irak.

Usai melawan Irak, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina pada matchday kedua Grup F di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB. Sejatinya, duel Timnas Indonesia vs Filipina pada matchday kedua Grup F dijadwalkan berlangsung di Tanah Air.