Hasil Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Diwarnai 2 Kartu Merah, Singo Edan Menang 2-1

GIANYAR - Hasil Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (2/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Singo Edan.

Gol Arema FC dicetak penalti Gustavo Almeida (57’) dan gol cantik Dedik Setiawan (67’). Sementara itu, Dewa United memberi perlawanan lewat penalti Alex Martins (70’).

Jalannya Pertandingan

Dewa United menguasai permainan pada menit awal pertandingan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asuhan Jan Olde Riekerink. Namun dua peluang yang dilancarkan Majed Osman di menit 14 dan Dimitrios Kolovos empat menit berselang masih dihalau penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer.

Menit 27 ke atas, giliran Arema FC yang mendominasi permainan. Namun tembakan Gustavo Almeida masih belum berbuah gol.

Dewa United sempat membalas lewat tembakan Alex Martins di menit 28, namun lagi-lagi Julian Schwarzer menunjukkan performa

apiknya. Serangan bertubi-tubi kemudian dicoba oleh Arema FC, namun penjaga awang Dewa United, Sonny Stevens berhasil mengantisipasi dua serangan dari Charles Lokolingoy dan Gustavo Almeida.

Memasuki menit 37, Dewa United menelan pil pahit setelah Ahmad Rusadi diganjar kartu kuning kedua. Arema FC yang unggul jumlah pemain terus melancarkan serangan, namun skor kaca mata tidak berubah hingga jeda.

Pertandingan berlangsung sengit di babak kedua. Dewa United mengancam lebih dulu lewat Alex Martins di menit 52, namun masih belum berbuah gol.

Dewa United kemudian dihukum penalti usai pelanggaran di kotak terlarang pada menit 56. Gustavo Almeida yang menjadi eksekutor melakukan tugasnya dengan mulus.

Memasuki menit 66, Arema FC memperlebar jarak lewat gol roket Dedik Setiawan. Tembakannya dari luar kotak penalti tak mampu dihalau Sonny Stevens.

Namun tak lama berselang, giliran Dewa United yang dihadiahi penalti. Alex Martins pun mengeksekusi penalti dengan mulus, skor berubah tipis 1-2.