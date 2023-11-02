Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Arema FC vs Dewa United, Singo Edan Usung Misi Keluar dari Zona Degradasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |02:01 WIB
Jelang Laga Arema FC vs Dewa United, Singo Edan Usung Misi Keluar dari Zona Degradasi
Arema FC bakal menghadapi Dewa United (Foto: Arema FC)
A
A
A

JELANG laga Arema FC vs Dewa United, Singo Edan usung misi untuk keluar dari zona degradasi. Singo Edan – julukan Arema – kini berada di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan tertinggal empat poin dari zona aman.

Fernando Valente selaku pelatih Arema FC mengakui bahwa laga kontra Dewa United sama beratnya seperti menghadapi Madura United. Sebab, Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas, seperti para bintang Timnas Indonesia, yaitu Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri.

Fernando Valente

"Kami mempersiapkan pertandingan seperti sebelum-sebelumnya. Mencoba memberikan yang terbaik daripada sebelumnya. Meningkatkan proses kami dalam menghadapi sebuah pertandingan dan mencari solusi untuk mencetak gol," kata Fernando Valente, pada Rabu sore (1/11/2023) saat sesi konferensi pers.

Ia berharap melawan Dewa United di kandang Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali timnya bisa meraih keberuntungan dan mendapatkan poin penuh. Apalagi berkaca melawan Madura United di pekan 17 lalu, sebenarnya timnya bermain bagus namun tidak berhasil meraih kemenangan.

"Saya berharap kami dapat sedikit keberuntungan dan bisa mengalahkan dewa dan meraih tiga poin. Tentu saja kami mau keluar dari zona degradasi," tuturnya.

Namun diakui pelatih asal Portugal itu, lolos dari zona degradasi tidaklah mudah. Sebab selisih Arema FC dengan peringkat di atasnya ada empat poin. Maka menang saja bagi tim asal Malang tidaklah cukup.

"Kami punya perbedaan sekitar empat poin. Tidak cukup kami hanya memenangkan satu pertandingan, kami harus meningkatkan keseluruhan agar bisa terus memenangkan pertandingan," ucap pelatih berusia 64 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.jpg
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pembalap_pramac_yamaha_jack_miller.jpg
Drama FP1 Valencia 2025: Miller Tercepat, Bagnaia Terseok-seok di Dasar Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement