Jelang Laga Arema FC vs Dewa United, Singo Edan Usung Misi Keluar dari Zona Degradasi

JELANG laga Arema FC vs Dewa United, Singo Edan usung misi untuk keluar dari zona degradasi. Singo Edan – julukan Arema – kini berada di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan tertinggal empat poin dari zona aman.

Fernando Valente selaku pelatih Arema FC mengakui bahwa laga kontra Dewa United sama beratnya seperti menghadapi Madura United. Sebab, Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas, seperti para bintang Timnas Indonesia, yaitu Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri.

"Kami mempersiapkan pertandingan seperti sebelum-sebelumnya. Mencoba memberikan yang terbaik daripada sebelumnya. Meningkatkan proses kami dalam menghadapi sebuah pertandingan dan mencari solusi untuk mencetak gol," kata Fernando Valente, pada Rabu sore (1/11/2023) saat sesi konferensi pers.

Ia berharap melawan Dewa United di kandang Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali timnya bisa meraih keberuntungan dan mendapatkan poin penuh. Apalagi berkaca melawan Madura United di pekan 17 lalu, sebenarnya timnya bermain bagus namun tidak berhasil meraih kemenangan.

"Saya berharap kami dapat sedikit keberuntungan dan bisa mengalahkan dewa dan meraih tiga poin. Tentu saja kami mau keluar dari zona degradasi," tuturnya.

Namun diakui pelatih asal Portugal itu, lolos dari zona degradasi tidaklah mudah. Sebab selisih Arema FC dengan peringkat di atasnya ada empat poin. Maka menang saja bagi tim asal Malang tidaklah cukup.

"Kami punya perbedaan sekitar empat poin. Tidak cukup kami hanya memenangkan satu pertandingan, kami harus meningkatkan keseluruhan agar bisa terus memenangkan pertandingan," ucap pelatih berusia 64 tahun ini.