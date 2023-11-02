Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Segera Sodorkan Kontrak Baru Buat Lautaro Martinez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |10:05 WIB
Inter Milan Segera Sodorkan Kontrak Baru Buat Lautaro Martinez
Lautaro Martinez akan mendapat perpanjangan kontrak dari Inter Milan (Foto: Reuters)
MILAN - Lautaro Martinez dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dari Inter Milan. Pembaruan kontrak itu menjadi sinyal I Nerazzurri -julukan Inter Milan- yang tak ingin kehilangan sang pemain di bursa transfer mendatang.

Lautaro Martinez sebenarnya masih terikat kontrak dengan Inter Milan sampai 2026. Pemain tersebut memang saat ini tengah dilirik sejumlah klub karena performa apiknya bersama Inter Milan.

Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano menyatakan pihaknya sangat terbuka jika ada tawaran pembaruan kontrak. Oleh dikarenakan kliennya kini cukup nyaman berada di Inter Milan.

"Kami memiliki hubungan baik dengan Inter Milan. Dan kami sedang berdiskusi untuk membicarakan pembaruan Martinez. Inter ingin memperbarui kontrak Lautaro dan kami ingin memperpanjangnya," ucap Alejandro Camano dilansir dari Tuttomercato, Kamis (2/11/2023).

Dia mengatakan akan ada pembahasan lebih dalam terkait kontrak baru kliennya itu dengan Inter Milan. Pembahasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat antara kedua belah pihak.

"Tidak akan ada masalah apa pun. Kami akan bertemu lagi dalam beberapa hari atau minggu ke depan," katanya.

Halaman:
1 2
      
