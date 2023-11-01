Silsilah keluarga Amar Brkic, Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Bukan dari Keluarga Sembarangan

SILSILAH keluarga Amar Brkic menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain diaspora Timnas Indonesia U-17 ini berasal dari keluarga yang bukan tidak sembarangan.

Seperti diketahui, Indonesia yang menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U-17 2023 secara otomatis langsung mendapatkan slot untuk bermain di turnamen akbar kelompok umur tersebut. Sesuai hasil drawing, Timnas Indonesia U-17 asuhan Coach Bima Sakti tergabung di Grup A bersama Panama, Ekuador dan Maroko.

Sederet persiapan pun telah dilakukan. Diantaranya adalah dengan melaksanakan pemusatan latihan di Jerman dan melakoni segenap laga uji coba.

Tidak hanya itu, demi menambah kekuatan skuad Garuda Asia, Coach Bima Sakti juga menyertakan beberapa pemain diaspora alias pemain keturunan yang memiliki paspor Indonesia. Salah satunya adalah Amar Rayhan Brkic.

Amar Rayhan Brkic merupakan pemain muda dari tim asal Jerman, Hoffenheim U-17. Sebelum berseragam Hoffenheim U-17, Amar Brkic juga sempat menimba ilmu di akademi klub-klub Jerman lainnya seperti akademi SG Rot-Weiss Frankfurt Jugend, akademi Kickers Offenbach Jugend, dan akademi TSG 1899 Hoffenheim Jugend.

Usut punya usut, Amar Rayhan Brkic ini bukan keturunan dari keluarga yang sembarangan. Ayah dari pemain kelahiran Frankfurt am Main, Jerman pada 11 Juni 2007 ini merupakan seorang dokter terkemuka asli Jerman yang memiliki darah Bosnia.

Sama seperti ayahnya, ibu Amar Brkic juga seorang dokter. Namanya adalah dr. Diyah Nahdiyati, MKes, SpA yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hebatnya lagi, ibu dari Amar Brkic ini merupakan seorang ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman.