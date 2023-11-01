2 Pesepakbola Andalan Timnas Indonesia Ini Masuk Nominasi Pemain Asing Terbaik Liga Malaysia

2 pesepakbola andalan Timnas Indonesia ini masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat dan Saddil Ramdani.

Dua pemain Tanah Air itu memang diketahui berkarier dengan klub Malaysia. Tetapi, keduanya membela klub yang berbeda.

Saddil Ramdani lebih dahulu abroad ke Malaysia. Dia kini membela klub Sabah FC sejak 2021. Sebelum mebela Sabah FC, winger berusia 24 tahun itu pernah juga merumput bersama klub lain di Malaysia, yakni Sri Pahang, pada 2019.

Sementara Jordi Amat, dia baru membela klub Malaysia pada 2022. Tepatnya, bek naturalisasi Indonesia itu direkrut Johor Darul Takzim (JDT).

Kiprah manis pun sukses ditunjukkan kedua pemain andalan Timnas Indonesia itu selama berkarier di Malaysia. Musim ini, Saddil sudah membukukan 6 gol dan 13 assit dari 19 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Sabah FC.

Tak kalah dari Saddil, Jordi Amat juga jadi sosok pemain andalan di Johor Darul Takzim karena memang pengalamannya yang sudah begitu banyak di dunia sepakbola. Tercatat musim ini, dia sudah bermain 25 kali di berbagai kompetisi bersama JDT.