Presiden FIFA Gianni Infantino Pernah Usulkan Israel dan Palestina Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030

PRESIDEN Federasi Sepakbola Dunia (FIFA), Gianni Infantino, pernah mengusulkan Israel dan Palestina untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Bagaimana kisahnya, berikut akan dibahas di artikel kali ini.

Dua tahun lalu tepatnya 13 Oktober 2021. Gianni Infantino pertama kali menginjakkan kakinya di Israel. Dalam kedatangannya itu, Gianni Infantino memiliki cita-cita untuk mendamaikan Israel dan Palestina lewat sepakbola.

Alhasil, pria keturunan Italia-Swiss tersebut mendorong agar Israel dan Palestina mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Gianni Infantino bahkan juga mengajak negara Timur Tengah lain untuk bergabung sebagai tuan rumah.

“Mengapa kita tidak bisa memimpikan Piala Dunia di Israel dan tetangganya? Dengan kesepakatan Abraham, mengapa kita tidak menggelar Piala Dunia di Israel bersama para tetangga mereka di Timur Tengah dan Palestina,” ungkap Gianni Infantino pada 2021, mengutip dari The Athletic.

Kesepakatan Abraham sendiri merupakan perjanjian normalisasi yang ditetapkan antara Israel, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Kesepakatan itu diketahui sudah ditandatangani pada 2020.

Kesepakatan Abraham inilah yang membuat peluang kerja sama antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah di atas lebih mungkin untuk terealisasi. Tak ayal, Gianni Infantino mendorong Israel dan Palestina untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.