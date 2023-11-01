Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Negara yang Tak Diizinkan FIFA Main di Piala Dunia, Nomor 1 Pernah Juara Dunia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |04:02 WIB
7 Negara yang Tak Diizinkan FIFA Main di Piala Dunia, Nomor 1 Pernah Juara Dunia
Ada tujuh negara yang pernah dilarang tampil di Piala Dunia (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK tujuh negara yang tak diizinkan FIFA main di Piala Dunia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara yang pernah meraih gelar juara dunia.

Tampil di Piala Dunia merupakan pencapaian besar untuk setiap tim nasional sepakbola. Namun, nyatanya ada tujuh negara yang dilarang untuk tampil di Piala Dunia karena berbagai alasan.

Berikut 7 Negara yang Tak Diizinkan FIFA Main di Piala Dunia

7. Afrika Selatan

Timnas Afrika Selatan

Afrika Selatan tak diperbolehkan ikut dalam kualifikasi Piala Dunia pada 1970 hingga 1990 karena politik apartheid, yaitu pemisahan berdasarkan warna kulit. FIFA mencoret keanggotaan Afrika Selatan hingga Nelson Mandela menginspirasi pembebasan dan mengakhiri politik apartheid tersebut.

6. Myanmar

Timnas Myanmar

Timnas Myanmar dilarang melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2006 karena menolak tampil di Iran. Myanmar menganggap paham politik mereka berseberangan dengan Iran, yang menjadi lawan pada kualifikasi Piala Dunia 2002. Imbasnya, mereka tidak diperbolehkan tampil pada edisi berikutnya, yaitu pada kualifikasi Piala Dunia 2006.

5. Rusia

Timnas Rusia

Timnas Rusia dilarang ikut bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2022 imbas dari invasi kepada Ukraina pada Februari 2022. Padahal, mereka sedang bersaing di babak playoff pada saat itu dan hendak menghadapi Swedia. Namun, FIFA secara otomatis mencoret Rusia akibat invasi ke Ukraina.

4. Meksiko

Timnas Meksiko

Timnas Meksiko absen pada Piala Dunia 1990 hanya empat tahun setelah menjadi tuan rumah pada edisi sebelumnya. Sebab, Federasi Sepakbola Meksiko mengizinkan empat pemain yang melebihi batas usia untuk tampil pada Piala Dunia di level junior.

Halaman:
1 2
      
