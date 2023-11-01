Kisah Alfeandra Dewangga Rindu Main Bola Bareng Pratama Arhan

BELAKANGAN ini sosok pemain bola Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan tengah menjadi sorotan banyak warganet dan para pencinta sepakbola. Alfeandra Dewangga tengah merindukan sosok rekan seperjuangannya di PSIS Semarang, Pratama Arhan, yang kini jarang bermain bersamanya di lapangan hijau.

Sebab, Pratama Arhan memutuskan meninggalkan PSIS Semarang dan hijrah ke Tokyo Verdy pada Maret 2022. Penasaran bagaimana kisah persahabatan kedua pemain bola Timnas Indonesia ini?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (31/10/2023), terkait kisah Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan yang rindu bermain bola di lapangan hijau.

Pemain Timnas Indonesia sekaligus bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, baru-baru ini membuat sebuah konten di media sosial Tiktok. Unggahan konten tersebut berisikan sebuah percakapan video call dengan seseorang.

Di saat yang sama ada seseorang menanyakan perasaan Alfeandra Dewangga ketika sosok Pratama Arhan sudah pindah ke Jepang untuk membela Tokyo Verdy.

“Kasihan Mas Dewa seketika nyariin Mas Arhan,” tulis seseorang bertanya.

Lantas, pemain berusia 22 tahun mengakui bahwa dirinya rindu dengan teman seperjuangannya.

“Kangen. Cuma ya, demi karier kan mau gimana lagi, ya harus diikuti saja,” ucap Alfeandra Dewangga merespons.

Rupanya secara diam-diam Alfeandra Dewangga rindu akan teman perjuanganya, yaitu Pratama Arhan yang merupakan mantan rekan setim di PSIS Semarang.

“Kalau saya sih kangennya waktu main bola bareng dan gabung satu tim gitu,“ pungkas Alfeandra Dewangga.