Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Alfeandra Dewangga Rindu Main Bola Bareng Pratama Arhan

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |03:12 WIB
Kisah Alfeandra Dewangga Rindu Main Bola Bareng Pratama Arhan
Alfeandra Dewangga mengaku kangen main bareng Pratama Arhan (Foto: Instagram/alfeandradewangga)
A
A
A

BELAKANGAN ini sosok pemain bola Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan tengah menjadi sorotan banyak warganet dan para pencinta sepakbola. Alfeandra Dewangga tengah merindukan sosok rekan seperjuangannya di PSIS Semarang, Pratama Arhan, yang kini jarang bermain bersamanya di lapangan hijau.

Sebab, Pratama Arhan memutuskan meninggalkan PSIS Semarang dan hijrah ke Tokyo Verdy pada Maret 2022. Penasaran bagaimana kisah persahabatan kedua pemain bola Timnas Indonesia ini?

Alfeandra Dewangga

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (31/10/2023), terkait kisah Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan yang rindu bermain bola di lapangan hijau.

Kisah Alfeandra Dewangga Rindu Main Bola Bareng Pratama Arhan

Pemain Timnas Indonesia sekaligus bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, baru-baru ini membuat sebuah konten di media sosial Tiktok. Unggahan konten tersebut berisikan sebuah percakapan video call dengan seseorang.

Di saat yang sama ada seseorang menanyakan perasaan Alfeandra Dewangga ketika sosok Pratama Arhan sudah pindah ke Jepang untuk membela Tokyo Verdy.

“Kasihan Mas Dewa seketika nyariin Mas Arhan,” tulis seseorang bertanya.

Lantas, pemain berusia 22 tahun mengakui bahwa dirinya rindu dengan teman seperjuangannya.

“Kangen. Cuma ya, demi karier kan mau gimana lagi, ya harus diikuti saja,” ucap Alfeandra Dewangga merespons.

Rupanya secara diam-diam Alfeandra Dewangga rindu akan teman perjuanganya, yaitu Pratama Arhan yang merupakan mantan rekan setim di PSIS Semarang.

“Kalau saya sih kangennya waktu main bola bareng dan gabung satu tim gitu,“ pungkas Alfeandra Dewangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183426/timur_kapadze-seIy_large.jpg
Spekulasi Kian Panas! Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Kunjungi Tanah Air Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183415/tijjani_reijnders-jHLG_large.jpg
Harapan Baru Tijjani Reijnders: Doakan sang Adik Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183383/timur_kapadze-PV8u_large.jpg
Media Vietnam Kaget Dengar Kabar Timur Kapadze Siap Ambil Alih Kursi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643721/timnas-indonesia-tiba-di-tanah-air-usai-berjuang-di-piala-dunia-u17-2025-kha.webp
Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air usai Berjuang di Piala Dunia U-17 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/timnas_inggris.jpg
Thomas Tuchel Andalkan Sepatu Ajaib untuk Jaga Fokus Timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement