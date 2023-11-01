Media Vietnam Kagum Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, kagum Timnas Indonesia U-17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – menang telak dengan skor 4-0 atas tim asal Rusia, Torpedo Moscow U-17, pada Minggu 29 Oktober 2023 lalu dalam laga uji coba tertutup.

Timnas Indonesia U-17 akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Tim asuhan Bima Sakti telah melakukan persiapan dengan bermukim di Jerman selama sebulan pada September hingga Oktober lalu.

Kini, mereka melanjutkan persiapan di Tanah Air dan melakukan laga uji coba kontra sebuah tim asal Rusia, Torpedo Moscow U-17. Laga itu dimainkan secara tertutup, tanpa kehadiran suporter atau bahkan media.

Namun, Timnas Indonesia U-17 tetap bisa tampil impresif dengan merengkuh kemenangan telak 4-0. Arkhan Kaka dan Nabil Asyura masing-masing mencetak dwigol dalam laga ini.

Laga tersebut menjadi sorotan media Vietnam, The Thao 247. Mereka bahkan mengindikasikan rasa kagum terhadap kualitas Timnas Indonesia U-17.