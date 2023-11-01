Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kagum Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:06 WIB
Media Vietnam Kagum Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 sukses gilas Torpedo Moscow U-17 dengan skor telak 4-0 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, kagum Timnas Indonesia U-17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – menang telak dengan skor 4-0 atas tim asal Rusia, Torpedo Moscow U-17, pada Minggu 29 Oktober 2023 lalu dalam laga uji coba tertutup.

Timnas Indonesia U-17 akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Tim asuhan Bima Sakti telah melakukan persiapan dengan bermukim di Jerman selama sebulan pada September hingga Oktober lalu.

Timnas Indonesia U-17

Kini, mereka melanjutkan persiapan di Tanah Air dan melakukan laga uji coba kontra sebuah tim asal Rusia, Torpedo Moscow U-17. Laga itu dimainkan secara tertutup, tanpa kehadiran suporter atau bahkan media.

Namun, Timnas Indonesia U-17 tetap bisa tampil impresif dengan merengkuh kemenangan telak 4-0. Arkhan Kaka dan Nabil Asyura masing-masing mencetak dwigol dalam laga ini.

Laga tersebut menjadi sorotan media Vietnam, The Thao 247. Mereka bahkan mengindikasikan rasa kagum terhadap kualitas Timnas Indonesia U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183136/nova_arianto_dan_shin_tae_yong-gHnX_large.jpg
Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Nova Arianto Usai Bawa Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah: Kerja Bagus, Piala Dunia Tak Mudah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Akui Mental Drop di Kumamoto Masters 2025, Fokus Balas di Australian Open!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement