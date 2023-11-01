Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Legenda Timnas Indonesia Beberkan PR Persija Jakarta di Paruh Kedua Liga 1 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |03:16 WIB
Legenda Timnas Indonesia Beberkan PR Persija Jakarta di Paruh Kedua Liga 1 2023-2024
Persija Jakarta punya PR untuk paruh kedua Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

LEGENDA Timnas Indonesia, Maman Abdurrahman, beberkan PR Persija Jakarta di paruh kedua Liga 1 2023-2024. Bek veteran Persija Jakarta itu merasa timnya perlu membereskan sejumlah kesalahan minor.

Persija Jakarta menutup paruh pertama dengan sangat buruk karena tidak pernah menang dalam lima pekan terakhir. Bahkan, Macan Kemayoran – julukan Persija – telah menderita kekalahan dalam dua pertandingan terakhirny di Liga 1 2023-2024.

Maman Abdurrahman

Kekalahan terakhir didapat dari PSIS Semarang (1-2), Minggu (29/10/2023) lalu. Maman mengatakan kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Persija Jakarta.

Pasalnya, Maman mengatakan Macan Kemayoran banyak melakukan kesalahan dalam laga tersebut. Bek berusia 41 tahun itu mengatakan Persija kurang baik melakukan transisi.

"Saya sebagai pemain tentu kecewa dengan hasil ini. Saya setuju dengan coach Thomas bahwa kami banyak sekali melakukan kesalahan individual," kata Maman dikutip dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (31/10/2023).

“Tertinggal 0-2 dengan cepat membuat kami bermain secara terburu-buru. Hal itu berujung ke dalam pengorganisasian bertahan dan menyerang kami menjadi buruk,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643661/hasil-kumamoto-masters-2025-apriyanifadia-terhenti-di-tangan-wakil-tuan-rumah-awv.webp
Hasil Kumamoto Masters 2025: Apriyani/Fadia Terhenti di Tangan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Akui Mental Drop di Kumamoto Masters 2025, Fokus Balas di Australian Open!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement