Legenda Timnas Indonesia Beberkan PR Persija Jakarta di Paruh Kedua Liga 1 2023-2024

LEGENDA Timnas Indonesia, Maman Abdurrahman, beberkan PR Persija Jakarta di paruh kedua Liga 1 2023-2024. Bek veteran Persija Jakarta itu merasa timnya perlu membereskan sejumlah kesalahan minor.

Persija Jakarta menutup paruh pertama dengan sangat buruk karena tidak pernah menang dalam lima pekan terakhir. Bahkan, Macan Kemayoran – julukan Persija – telah menderita kekalahan dalam dua pertandingan terakhirny di Liga 1 2023-2024.

Kekalahan terakhir didapat dari PSIS Semarang (1-2), Minggu (29/10/2023) lalu. Maman mengatakan kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Persija Jakarta.

Pasalnya, Maman mengatakan Macan Kemayoran banyak melakukan kesalahan dalam laga tersebut. Bek berusia 41 tahun itu mengatakan Persija kurang baik melakukan transisi.

"Saya sebagai pemain tentu kecewa dengan hasil ini. Saya setuju dengan coach Thomas bahwa kami banyak sekali melakukan kesalahan individual," kata Maman dikutip dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (31/10/2023).

“Tertinggal 0-2 dengan cepat membuat kami bermain secara terburu-buru. Hal itu berujung ke dalam pengorganisasian bertahan dan menyerang kami menjadi buruk,” sambungnya.