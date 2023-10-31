Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Temukan Harta Karun sang Penyerang Ganas untuk Perkuat Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:30 WIB
Shin Tae-yong mungkin telah menemukan penyerang ganas di Timnas Indonesia dalam diri Hokky Caraka (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong mungkin telah menemukan harta karun berupa penyerang ganas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dialah Hokky Caraka yang tampil memesona dalam dua laga perdananya bersama Timnas Indonesia senior.

Hokky Caraka melakoni laga debutnya untuk skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – pada leg pertama kontra Brunei Darussalam pada 12 Oktober 2023. Itu merupakan laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Striker PSS Sleman tersebut sejatinya sudah diandalkan oleh Shin Tae-yong sejak di Timnas Indonesia U-20. Namun, baru kali ini, Hokky bermain untuk tim senior.

Dia tak mencetak gol dalam laga itu, namun membantu Timnas Indonesia menang telak dengan skor 6-0. Di leg kedua yang digelar di kandang Brunei Darussalam pada lima hari kemudian, Hokky kembali dipercaya bermain sebagai starter.

Kali ini, dia dipercaya bermain penuh selama 90 menit dan sukses mempersembahkan dua gol dan sebuah assist. Itu merupakan kesan yang bagus dari pemain berusia 19 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
