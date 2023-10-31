Pimred France Football Ungkap Penyebab Cristiano Ronaldo Tak Masuk Nominasi Ballon d'Or 2023

PARIS - Pemimpin Redaksi France Football, Vincent Garcia, angkat bicara soal tidak adanya nama Cristiano Ronaldo dalam nominasi Ballon d'Or 2023. Ada dua alasan kuat sehingga nama CR7 menghilang dari daftar nominasi untuk pertama kalinya sejak 2006.

Garcia mengatakan Ronaldo tidak masuk dalam topik diskusi komite. Pemain berusia 38 tahun itu dinilai kurang moncer saat Piala Dunia 2022.

Selain itu, Ronaldo juga bermain di kompetisi yang kurang terkenal. Liga Arab Saudi saat ini dianggap masih belum menandingi level sepak bola di Eropa.

Meski demikian, Garcia tetap menilai Ronaldo sebagai seorang pemain hebat. Kekasih Georgina Rodriguez itu diyakini masih hebat meski usianya sudah tidak muda lagi.

"Ketidakhadiran Cristiano Ronaldo tidak menjadi topik diskusi di dalam komite. Dia tidak bersinar di Piala Dunia dan bermain di turnamen yang kurang dikenal, namun dia tetaplah seorang pemain hebat," ujar Garcia, dipetik dari Sportskeeda, Selasa (31/10/2023).