HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Lengkap Peraih Trofi Ballon d'Or Sepanjang Masa: Lionel Messi Terbanyak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:38 WIB
Daftar Lengkap Peraih Trofi Ballon d'Or Sepanjang Masa: Lionel Messi Terbanyak!
Lionel Messi merupakan peraih trofi Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa (Foto: Twitter/@ballondor)
A
A
A

BERIKUT daftar lengkap peraih trofi Ballon d'Or sepanjang masa. Sir Stanley Matthews merupakan pemenang pertama penghargaan ini, sementara Lionel Messi adalah yang terbaru sekaligus pengoleksi terbanyak.

Penganugerahan bola emas ini digagas oleh majalah France Football. Dua jurnalis olahraga, Gabriel Hanot dan Jacques Ferran, mencetuskan penghargaan itu untuk memberikan semacam hadiah bagi pesepakbola terbaik dalam kurun setahun terakhir pada 1956.

Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Pemenang ditentukan dari pemungutan suara yang dilakukan oleh panel berisi jurnalis-jurnalis olahraga. Awalnya, trofi bola emas ini hanya diberikan kepada pemain-pemain asal Eropa sehingga kerap disebut sebagai penghargaan pemain sepakbola Eropa terbaik tahun ini.

Namun, sejak 1995, nominasi Ballon d'Or mulai dilebarkan untuk pemain dari seluruh penjuru bumi. Ketika itu, muncul lah nama George Weah sebagai pemenang pertama yang berasal dari luar Benua Biru.

Pada 2010-2015, penghargaan itu diberi nama FIFA Ballon d'Or sebagai bentuk kerja sama dengan badan sepakbola dunia tersebut. Namun, terhitung sejak 2016, namanya kembali menjadi Ballon d'Or. FIFA punya penganugerahan tersendiri yang bernama FIFA Best Award.

Perubahan lainnya, sejak 2007, kapten-kapten dari tim nasional juga diberikan hak untuk memilih. Lalu, sejak 2022, format pemungutan suara kembali diubah.

Halaman:
1 2
      
