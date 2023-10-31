Media Vietnam Soroti Timnas Indonesia yang Diterpa Badai Cedera Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Dibuat Khawatir Sebelum Tanding

MEDIA Vietnam, Soha.vn, soroti Timnas Indonesia yang diterpa badai cedera jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut Shin Tae-yong dibuat khawatir sebelum tanding di ajang itu.

Setidaknya, ada lima pemain Timnas Indonesia yang kini diterpa cedera. Kelima pemain itu adalah Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Elkan Baggott, Egy Maulana Vikri, dan Sandy Walsh.

Mereka pun merupakan sosok pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Indonesia. Tak ayal, Soha.vn menyebut Shn Tae-yong dibuat khawatir dengan kondisi skuadnya saat ini.

Padahal, Timnas Indonesia sendiri dinanti jadwal pertandingan padat ke depannya. Terdekat, mereka akan melakoni 2 laga di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga pertama di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan skuad Garuda melawan Irak pada 16 November 2023. Kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Filipina pada 21 November 2023.

“Tim Indonesia menghadapi bencana yang membuat pelatih Shin Tae-yong khawatir sebelum bertanding dengan Timnas Vietnam,” tulis media Vietnam, Soha.vn, dikutip Selasa (31/10/2023).