Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Timnas Indonesia yang Diterpa Badai Cedera Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Dibuat Khawatir Sebelum Tanding

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |00:01 WIB
Media Vietnam Soroti Timnas Indonesia yang Diterpa Badai Cedera Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Dibuat Khawatir Sebelum Tanding
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, soroti Timnas Indonesia yang diterpa badai cedera jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut Shin Tae-yong dibuat khawatir sebelum tanding di ajang itu.

Setidaknya, ada lima pemain Timnas Indonesia yang kini diterpa cedera. Kelima pemain itu adalah Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Elkan Baggott, Egy Maulana Vikri, dan Sandy Walsh.

Sandy Walsh

Mereka pun merupakan sosok pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Indonesia. Tak ayal, Soha.vn menyebut Shn Tae-yong dibuat khawatir dengan kondisi skuadnya saat ini.

Padahal, Timnas Indonesia sendiri dinanti jadwal pertandingan padat ke depannya. Terdekat, mereka akan melakoni 2 laga di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga pertama di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan skuad Garuda melawan Irak pada 16 November 2023. Kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Filipina pada 21 November 2023.

“Tim Indonesia menghadapi bencana yang membuat pelatih Shin Tae-yong khawatir sebelum bertanding dengan Timnas Vietnam,” tulis media Vietnam, Soha.vn, dikutip Selasa (31/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183454/hasil_timnas_uea_vs_irak_iraqnten-Qysf_large.jpg
Hasil Timnas UEA vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rival Timnas Indonesia Gagal Menang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644063/sikat-wakil-tuan-rumah-gregoria-mariska-ke-semifinal-kumamoto-masters-2025-uzp.webp
Sikat Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska ke Semifinal Kumamoto Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement