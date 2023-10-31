Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge Beberkan Target Skuad Besutan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:00 WIB
Bintang Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge Beberkan Target Skuad Besutan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023
Iqbal Gwijangge ungkap target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge beberkan target skuad besutan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023. Iqbal mengaku ingin membawa Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – ke babak 16 besar karena itu target yang realistis.

Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 pada bulan November 2023 mendatang. Mereka tergabung dalam Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador.

Iqbal Gwijangge

Iqbal Gwijangge menegaskan bahwa target timnya adalah fokus dari laga ke laga. Jadi, yang terpenting adalah laga pertama kontra Ekuador yang akan dihelat pada Jumat 10 November 2023.

"Tak peduli kami menang berapa gol, harus tetap terus fokus di setiap laga. Pertama, kami fokus dahulu melawan Ekuador," ucap Muhammad Iqbal Gwijangge dilansir dari laman PSSI, Senin (30/10/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan selepas laga timnya melawan Ekuador akan langsung kembali berbenah diri. Tentunya itu tahapan untuk menatap laga-laga lainnya dalam fase grup agar performa Timnas Indonesua U-17 meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
Jadwal Semifinal Kumamoto Masters 2025 Hari Ini: Gregoria Vs Chiu Pin Chian
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement