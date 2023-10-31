Bintang Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge Beberkan Target Skuad Besutan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023

BINTANG Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge beberkan target skuad besutan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023. Iqbal mengaku ingin membawa Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – ke babak 16 besar karena itu target yang realistis.

Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 pada bulan November 2023 mendatang. Mereka tergabung dalam Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador.

Iqbal Gwijangge menegaskan bahwa target timnya adalah fokus dari laga ke laga. Jadi, yang terpenting adalah laga pertama kontra Ekuador yang akan dihelat pada Jumat 10 November 2023.

"Tak peduli kami menang berapa gol, harus tetap terus fokus di setiap laga. Pertama, kami fokus dahulu melawan Ekuador," ucap Muhammad Iqbal Gwijangge dilansir dari laman PSSI, Senin (30/10/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan selepas laga timnya melawan Ekuador akan langsung kembali berbenah diri. Tentunya itu tahapan untuk menatap laga-laga lainnya dalam fase grup agar performa Timnas Indonesua U-17 meningkat.