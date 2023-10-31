Penyebab Arema FC Sulit Lepas dari Zona Degradasi Liga 1 2023-2024

MALANG - Pelatih Arema FC Fernando Valente bicara alasan mengapa tim asuhannya tak kunjung lepas dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Bahkan, di dua pertandingan terakhir, Singo Edan menelan kekalahan secara beruntun.

Arema FC saat ini menghuni posisi 16 di klasemen Liga 1 2023-2024 dengan nilai 14 dari 17 laga. Ancaman degradasi pun menghantui lantaran musim kompetisi menyisakan 17 laga lagi.

Valente lalu bicara mengenai penyebab timnya belum bisa keluar dari zona degradasi. Selain harus menjadi tim musafir, ada faktor lain yang menghambat performa Julian Schwarzer dan kawan-kawan.

"Kita harus pahami tentang masalah apa yang dihadapi sama tim, kita setiap minggu ada perjalanan. Kadang kita tidak punya kondisi yang bagus untuk latihan," ucap Valente, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Bahkan, ketika bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, kehadiran suporter juga minim. Hal ini diakui sedikit banyak mempengaruhi determinasi dan semangat anak asuhnya.

"Kita tidak punya suporter, saya tahu suporter itu sangat penting, pada saat saya bermain di Surabaya dan bermain di Makassar dengan suporternya, mereka bermain luar biasa," lanjut pelatih asal Portugal itu.

Faktor lain yakni komposisi pemain yang kebanyakan berusia muda juga menyulitkan Valente dalam meracik strategi terbaik. Terlebih, dia harus beradaptasi dengan cepat karena datang di tengah musim kompetisi.

Patokan sukses menurut Valente bukan harus bisa mengeluarkan Arema FC dari zona degradasi secara langsung. Apalagi, peluang untuk lolos dari jeratan turun kasta masih cukup terbuka.