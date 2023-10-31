Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Sulit Lepas dari Zona Degradasi Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:20 WIB
Penyebab Arema FC Sulit Lepas dari Zona Degradasi Liga 1 2023-2024
Arema FC masih kesulitan keluar dari zona degradasi (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

MALANG - Pelatih Arema FC Fernando Valente bicara alasan mengapa tim asuhannya tak kunjung lepas dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Bahkan, di dua pertandingan terakhir, Singo Edan menelan kekalahan secara beruntun.

Arema FC saat ini menghuni posisi 16 di klasemen Liga 1 2023-2024 dengan nilai 14 dari 17 laga. Ancaman degradasi pun menghantui lantaran musim kompetisi menyisakan 17 laga lagi.

Pelatih Arema FC Fernando Valente (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Valente lalu bicara mengenai penyebab timnya belum bisa keluar dari zona degradasi. Selain harus menjadi tim musafir, ada faktor lain yang menghambat performa Julian Schwarzer dan kawan-kawan.

"Kita harus pahami tentang masalah apa yang dihadapi sama tim, kita setiap minggu ada perjalanan. Kadang kita tidak punya kondisi yang bagus untuk latihan," ucap Valente, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Bahkan, ketika bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, kehadiran suporter juga minim. Hal ini diakui sedikit banyak mempengaruhi determinasi dan semangat anak asuhnya.

"Kita tidak punya suporter, saya tahu suporter itu sangat penting, pada saat saya bermain di Surabaya dan bermain di Makassar dengan suporternya, mereka bermain luar biasa," lanjut pelatih asal Portugal itu.

Faktor lain yakni komposisi pemain yang kebanyakan berusia muda juga menyulitkan Valente dalam meracik strategi terbaik. Terlebih, dia harus beradaptasi dengan cepat karena datang di tengah musim kompetisi.

Patokan sukses menurut Valente bukan harus bisa mengeluarkan Arema FC dari zona degradasi secara langsung. Apalagi, peluang untuk lolos dari jeratan turun kasta masih cukup terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.jpg
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement