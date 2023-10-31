Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman Dibantai Persib Bandung 1-4, Kim Jeffrey Kurniawan: Pangeran Biru Calon Juara

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |02:02 WIB
PSS Sleman Dibantai Persib Bandung 1-4, Kim Jeffrey Kurniawan: Pangeran Biru Calon Juara
Kim Jeffrey Kurniawan menyebut Persib Bandung calon juara Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, menyebut Persib Bandung calon juara Liga 1 2023-2024 usai timnya dibantai 1-4 akhir pekan lalu. Dia melihat Maung Bandung memiliki tim yang kuat dan solid.

Duel Persib Bandung vs PSS Sleman itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 28 Oktober 2023 malam WIB. Tuan rumah tampil bagus dan berhasil meraih kemenangan telak.

Kim Jeffrey Kurniawan beraksi di laga Persib Bandung vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Meski Kim berhasil menciptakan gol di menit ke-36 dan memperkecil skor menjadi 1-2, Elang Jawa tak bisa menghindari kekalahan. Sebab, Pangeran Biru mencetak dua gol tambahan.

Usai laga, Kim mengaku senang bisa kembali ke Bandung. Kendati bisa bolak-balik setahun sekali, dia merasa laga akhir pekan lalu sungguh spesial.

"Sebenarnya saya cukup senang bisa kembali ke Bandung setelah sekian lama, walaupun biasanya setiap setahun sekali balik gitu tapi cukup spesial tentunya bagi saya, walau mencetak gol tetapi tidak bisa meraih kemenangan," ungkap Kim usai pertandingan, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Kim memang cukup lama membela Persib, tepatnya pada 2016-2021. Keluarga dari pihak istrinya pun berada di Kota Bandung. Maka, pemain kelahiran Jerman itu merasa laga akhir pekan lalu sungguh spesial.

Halaman:
1 2
      
