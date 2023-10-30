Fabrizio Romano: Lionel Messi Sudah Dikonfirmasi Bakal Raih Trofi Ballon d'Or 2023!

PAKAR sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengonfirmasi bahwa Lionel Messi bakal jadi peraih trofi Ballon d’Or 2023. Dia pun akan merayakan raihan trofi kedelapan Ballon d’Or-nya itu pada malam ini.

Kabar tersebut dibeberkan Fabrizio Romano pada Senin (30/10/2023). Kabar tersebut memastikan Messi akan menambah koleksi trofi Ballon d'Or malam ini sehingga sosoknya makin mengukir banyak prestasi.

"Lionel Messi akan meraih Ballon d’Or 2023 malam ini di Paris — sudah dikonfirmasi," tulis akun resmi @fabriziorom tersebut.

Pencapaian ini membuat sosok Lionel Messi masih diperhitungkan sebagai bintang terbaik di dunia sepakbola. La Pulga -julukan Messi- bahkan semakin eksis, meski kini sudah berlabuh ke klub Amerika Serikat (AS), yakni Inter Miami.

Messi sendiri jadi kandidat kuat peraih trofi Ballon d’Or 2023 karena memang berhasil membawa Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Gelar itu semakin melengkapi torehan prestasinya.