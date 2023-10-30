Tak Miliki Stadion Berstandar FIFA, Timor Leste Dapat Suntikan Dana Rp47 Miliar

DILI – Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) tampaknya cukup prihatin melihat Timor Leste yang belum memiliki stadion berlevel dunia. Untuk itu, agar Timor Leste memiliki stadion berstandar FIFA, Federasi Sepakbola Dunia pun siap membantu dengan memberikan dana bantuan sebesar 3 juta dolar Amerika atau sekira Rp47 miliar).

Ya, sepakbola Timor Leste saat ini dalam sorotan FIFA. Hal tersebut dikarenakan kondisi Timor Leste yang tak memiliki satu pun stadion berstandar FIFA, yang pada akhirnya membuat negara tersebut kesulitan menjadi tuan rumah dari pertandingan berlevel dunia.

Ini berkaca pada laga Timor Leste di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timor Leste tidak dapat menjamu Taiwan di kandang mereka saat itu.

Alhasil, Timor Leste meminjam stadion kandang Taiwan, Kaohsiung, untuk menggelar pertandingan leg kedua babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timor Leste kalah agregat 0-7 dari Taiwan dalam dua leg tersebut.

Melihat hal tersebut, FIFA pun menyediakan bantuan dana sebesar 3 juta US Dollar (sekitar Rp47 miliar). Dana itu diberikan untuk merekonstruksi Stadion Dili Municipal yang sesuai standar internasional.

"Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan menyediakan US$3 juta untuk rekonstruksi Stadion Kota Dili sesuai dengan standar internasional untuk menjadi tuan rumah kompetisi di bawah FIFA," bunyi laporan @theaseanfootball, Senin (30/10/2023).