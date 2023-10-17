Hasil Timnas Taiwan vs Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, The Blue Wings Melaju ke Putaran Kedua

KAOHSIUNG - Hasil Timnas Taiwan vs Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Duel di National Stadium Kaohsiung, Selasa (17/10/2023), malam WIB, itu dimenangi tuan rumah dengan skor 3-0.

Berkat kemenangan itu, The Blue Wings unggul 7-0 secara agregat. Mereka berhak melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jalannya Pertandingan

Taiwan langsung mendominasi permainan atas Timor Leste sejak menit awal permainan. Pasalnya, tim itu langsung menggempur pertahanan Matahari Terbit.

Tim asuhan Louis Lancester berhasil membuka keunggulan atas Timor Leste pada menit ke-17. Kepastian itu usai You Jiahuang mampu mencetak gol usai memanfaatkan umpan Anlan.

Selang satu menit kemudian, Taiwan berhasil menggandakan keunggulan atas Timor Leste. Tambahan gol itu kali ini diciptakan oleh Wu Yen-Shu.

Timor Leste memang cukup kesulitan memutus dominasi permainan Taiwan dalam laga itu. Hal itu terbukti Taiwan berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini diciptakan oleh Anlan pada menit ke-23.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi antara kedua. Taiwan sementara waktu unggul 3-0 atas Timor Leste dalam laga itu.