Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Taiwan vs Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, The Blue Wings Melaju ke Putaran Kedua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:19 WIB
Hasil Timnas Taiwan vs Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, <i>The Blue Wings</i> Melaju ke Putaran Kedua
Timnas Taiwan menang 3-0 atas Timnas Timor Leste (Foto: Instagram/@ctfa.football)
A
A
A

KAOHSIUNG - Hasil Timnas Taiwan vs Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Duel di National Stadium Kaohsiung, Selasa (17/10/2023), malam WIB, itu dimenangi tuan rumah dengan skor 3-0.

Berkat kemenangan itu, The Blue Wings unggul 7-0 secara agregat. Mereka berhak melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Taiwan

Jalannya Pertandingan

Taiwan langsung mendominasi permainan atas Timor Leste sejak menit awal permainan. Pasalnya, tim itu langsung menggempur pertahanan Matahari Terbit.

Tim asuhan Louis Lancester berhasil membuka keunggulan atas Timor Leste pada menit ke-17. Kepastian itu usai You Jiahuang mampu mencetak gol usai memanfaatkan umpan Anlan.

Selang satu menit kemudian, Taiwan berhasil menggandakan keunggulan atas Timor Leste. Tambahan gol itu kali ini diciptakan oleh Wu Yen-Shu.

Timor Leste memang cukup kesulitan memutus dominasi permainan Taiwan dalam laga itu. Hal itu terbukti Taiwan berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini diciptakan oleh Anlan pada menit ke-23.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi antara kedua. Taiwan sementara waktu unggul 3-0 atas Timor Leste dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/pelatih_bali_united_johnny_jansen.jpg
Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Bernostalgia dengan Eliano Reijnders
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement