Momen Striker Venezia FC Dedikasikan Golnya untuk Jay Idzes yang Sedang Sakit Paru-Paru

Calon pemain Timnas Indonesia Jay Idzes sedang sakit paru-paru (Foto: Instagram/erickthohir)

MOMEN striker Venezia FC dedikasikan golnya untuk Jay Idzes yang sedang sakit paru-paru akan dibahas di sini. Nicholas Perini memberi dukungan kepada calon pemain Timnas Indonesia dengan membentang seragam Idzes setelah mencetak gol untuk Venezia FC.

Venezia melanjutkan kiprahnya di kasta kedua Liga Italia 2023-2024 atau Serie B dengan menghadapi Pisa. Tampil di Pier Luigi Penzo, Venezia menang dengan skor 2-1 pada Minggu (29/10/2023) malam WIB.



Foto: Instagram/nicholaspierini7

Mereka sempat tertinggal akibat gol penalti Mattia Valoti pada menit keenam. Venezia kemudian menyamakan kedudukan lewat gol roket Pierini (31’). Tiga poin berhasil diamankan usai Dennis Johnsen mencetak gol kemenangan (74’).

Usai menyamakan kedudukan, Pierini merayakan golnya dengan membentangkan jersey bernomor punggung 4 milik Idzes. Sekadar diketahui, Idzes tengah mengalami sakit paru-paru dan sempat dirawat di rumah sakit.

Usai laga, Pierini menuliskan pesan dukungan untuk sang bek tengah. Pierini berharap Idzes segara pulih dari penyakit yang dideritanya dan segera merumput kembali.