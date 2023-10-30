Pemain Inggris dan Eropa Ini Terang-terangan Puji Kualitas Kepemimpinan Shin Tae-yong saat Tangani Timnas Indonesia

PEMAIN Inggris dan Eropa, Elkan Baggott serta Sandy Walsh, terang-terangan puji kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong saat tangani Timnas Indonesia. Kedua pemain abroad itu mengapresiasi juru taktik asal Korea Selatan tersebut baik dalam hal menerapkan strategi maupun kedisiplinan di skuad Garuda.

STY - sapaan akrab Shin Tae-yong- ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 1 Januari 2020. Ahli strategi 53 tahun itu dikontrak oleh PSSI menjadi nahkoda skuad Garuda selama empat tahun, atau hingga 31 Desember 2023.

Namun, PSSI berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yong minimal hingga Juni 2024. Keputusan itu diambil karena Shin Tae-yong masih dibutuhkan untuk memimpin Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023 pada Oktober 2023 hingga Juni 2024.

Terlebih, Shin Tae-yong memberi dampak positif terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Buktinya, STY sukses meloloskan tiga Timnas Indonesia ke kancah Asia, yakni Timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2023, dan Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024.

Meski belum pernah mempersembahkan trofi juara untuk Timnas Indonesia level manapun, kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong telah diakui oleh sejumlah pihak. Salah satunya bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang kini berkarier di Eropa bersama KV Mechelen di Liga Belgia.

Sandy Walsh memuji kecerdasan Shin Tae-yong dalam menempatkan anak asuhnya, termasuk dirinya, dalam laga Timnas Indonesia konta Brunei Darussalam pada babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Shin Tae-yong cerdik mengubah posisi aslinya dari bek kanan menjadi gelandang bertahan.

"Coach Shin Tae-yong menyatakan saat akan memainkan saya, bahwa posisi akan diubah. Demikian pula saat penerapannya berhasil, beliau memberikan apresiasi," kata Sandy Walsh saat dalam podcast di kanal YouTube Sport77 Official, dikutip Senin (30/10/2023).