HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Terkejut Timnas Indonesia Hadapi Tim Nomor 2 di Asia pada Januari 2024, Tanda Ketakutan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:18 WIB
Media Vietnam Terkejut Timnas Indonesia Hadapi Tim Nomor 2 di Asia pada Januari 2024, Tanda Ketakutan?
Timnas Indonesia akan menghadapi Iran pada Januari 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, terkejut Timnas Indonesia menghadapi tim nomor 2 di Asia pada Januari 2024, yakni Iran. Mereka menilai Timnas Indonesia bakal mendapatkan laga persahabatan yang berkualitas.

“Indonesia menjalani laga persahabatan yang sangat berkualitas melawan Iran (tim nomor 2 di Asia berdasarkan ranking FIFA Oktober 2023). Laga tersebut akan digelar pada 6 Januari 2024 sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023,” tulis The Thao 247.

Timnas Iran

(Timnas Iran akan menghadapi Timnas Indonesia pada Januari 2024. (Foto: REUTERS)

Timnas Indonesia dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki jelang turun di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Turki, Timnas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba.

Setibanya di Qatar selaku tuan rumah Piala Asia 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong juga akan menghadapi lawan kuat, yakni Iran. Kabar itu pun sudah dikonfirmasi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.

Sejatinya tak hanya Timnas Indonesia, tim Asia Tenggara yang dijadwalkan menghadapi tim kuat sebelum turun di Piala Asia 2023. Thailand dijadwalkan berjumpa tim terkuat di Asia saat ini, Jepang.

Jepang memilih Thailand sebagai lawan uji coba karena satu grup dengan Timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023, dua tim asal Asia Tenggara layaknya Thailand. Lawan kuat juga dihadapi Malaysia yang berjumpa tim penakluk Argentina di Piala Dunia 2022, Timnas Arab Saudi.

