Eks Gelandang Chelsea dan Leicester City Danny Drinkwater Resmi Putuskan Pensiun Setelah Menganggur Setahun

EKS gelandang Chelsea dan Leicester City, Danny Drinkwater,resmi putuskan pensiun setelah menganggur setahun. Mantan pemain Timnas Inggris itu merasa bahwa dirinya berada dalam suatu ketidakpastian.

Drinkwater sudah meninggalkan Chelsea sejak musim panas 2022 lalu namun tak pernah mendapatkan klub sejak saat itu. Pemain yang juga pernah membawa Leicester City juara Liga Inggris ini mengaku menyesal karena gaya hidupnya yang buruk selama aktif bermain.

Saat bergabung dengan Chelsea pada 2017 lalu, Drinkwater gagal memberikan performa terbaiknya. Kehidupan malamnya yang gemar mabuk dan berpesta nyatanya memengaruhi penampilannya di lapangan.

Dia bahkan pernah mengalami kecelakaan mobil karena mabuk pada 2019 lalu. Pria yang saat ini berusia 33 tahun itu juga ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk.

Drinkwater tidak bisa bermain selama 20 bulan lamanya. Di sisi lain, dia juga sempat mengalami cedera pada tahun yang sama.

Penyesalan itu kini menyadarkannya. Drinkwater memilih untuk segera menyudahi kariernya di dunia sepak bola karena merasa tidak jelas hingga saat ini.