Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Laksanakan Sidang Naturalisasi di DPR RI pada November 2023

JAY Idzes dan Nathan Tjoe-A-On bakal laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Keduanya akan melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin (30/10/2023).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan warganet di akun Instagram-nya, @hetifah. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan bahwa sidang untuk Idzes dan Nathan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

“Setelah selesai reses, November,” tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna @sp_hendri_28, Minggu (29/10/2023).

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI. Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau Trophy Tour Piala Dunia U-17 2023 di Surabaya.

“Oh iya ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi,” ujar Menpora Dito.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024 mendatang. Itu artinya, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat dua legiun naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa kalau November cium tangan,” sahut Erick.