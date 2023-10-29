Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Laksanakan Sidang Naturalisasi di DPR RI pada November 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:21 WIB
Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Laksanakan Sidang Naturalisasi di DPR RI pada November 2023
Jay Idzes beserta Nathan Tjoe-A-On segera laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAY Idzes dan Nathan Tjoe-A-On bakal laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Keduanya akan melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin (30/10/2023).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan warganet di akun Instagram-nya, @hetifah. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan bahwa sidang untuk Idzes dan Nathan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

 Nathan Tjoe-A-On

“Setelah selesai reses, November,” tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna @sp_hendri_28, Minggu (29/10/2023).

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI. Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau Trophy Tour Piala Dunia U-17 2023 di Surabaya.

“Oh iya ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi,” ujar Menpora Dito.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024 mendatang. Itu artinya, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat dua legiun naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa kalau November cium tangan,” sahut Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182853/timnas_indonesia-21so_large.jpg
Kapan Timnas Indonesia Senior Bakal Main Lagi Usai Tak Ada FIFA Matchday pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642765/timnas-indonesia-u17-cetak-kemenangan-bersejarah-di-piala-dunia-u17-begini-pesan-nova-arianto-hrk.webp
Timnas Indonesia U-17 Cetak Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17, Begini Pesan Nova Arianto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Resmi Tinggalkan Uzbekistan, Gabung Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement