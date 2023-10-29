Hasil Brest vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Gol Telat Kylian Mbappe Bawa Les Parisiens Menang 3-2

HASIL Brest vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stade Francis le Ble, Minggu (29/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk PSG.

Kylian Mbappe menjadi pahlawan lewat dwigolnya pada menit ke-28 dan 89. Sedangkan satu gol lain untuk Les Parisiens -- julukan PSG -- dicetak oleh Warren Zaire-Emery (16').

Gol telat Mbappe pada menit ke-89 menjadi penentu. Sebab, Brest sebelumnya sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol-gol Steve Mounie (43') dan Jeremy Le Douaron (52').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Les Parisiens langsung tancap gas sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Luis Enrique itu kerap menciptakan peluang ke gawang Brest yang masih belum membuahkan hasil.

Sampai akhirnya, PSG sukses membuka keran golnya di menit ke-16 lewat gol yang dicetak Warren Zaire-Emery. Les Parisiens yang unggul 1-0 atas Brest semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Di menit ke-28, Les Parisiens berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 atas Brest lewat gol yang dicetak Kylian Mbappe. Bomber asal Prancis itu sukses memanfaatkan umpan matang yang diberikan Lee Kang-in menjadi gol.

Brest mampu memperkecil kedudukan di menit ke-44 lewat sontekan Mounie. Pada akhirnya, jalannya pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan PSG.

Babak Kedua

Pada babak kedua, terlihat kubu tuan rumah mulai menemukan ritme permainannya. Hingga akhirnya, Brest berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol yang dicetak Le Douaron di menit ke-52.

PSG pun mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, Les Parisiens masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan yang dimiliki Brest. Hingga pertandingan memasuki menit ke-65, belum ada tambahan gol yang tercipta.