Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Brest vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Gol Telat Kylian Mbappe Bawa Les Parisiens Menang 3-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:01 WIB
Hasil Brest vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Gol Telat Kylian Mbappe Bawa Les Parisiens Menang 3-2
PSG menang 3-2 atas Brest berkat dwigol Kylian Mbappe (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Brest vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stade Francis le Ble, Minggu (29/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk PSG.

Kylian Mbappe menjadi pahlawan lewat dwigolnya pada menit ke-28 dan 89. Sedangkan satu gol lain untuk Les Parisiens -- julukan PSG -- dicetak oleh Warren Zaire-Emery (16'). 

Brest vs PSG

Gol telat Mbappe pada menit ke-89 menjadi penentu. Sebab, Brest sebelumnya sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol-gol Steve Mounie (43') dan Jeremy Le Douaron (52').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Les Parisiens langsung tancap gas sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Luis Enrique itu kerap menciptakan peluang ke gawang Brest yang masih belum membuahkan hasil.

Sampai akhirnya, PSG sukses membuka keran golnya di menit ke-16 lewat gol yang dicetak Warren Zaire-Emery. Les Parisiens yang unggul 1-0 atas Brest semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Di menit ke-28, Les Parisiens berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 atas Brest lewat gol yang dicetak Kylian Mbappe. Bomber asal Prancis itu sukses memanfaatkan umpan matang yang diberikan Lee Kang-in menjadi gol.

Brest mampu memperkecil kedudukan di menit ke-44 lewat sontekan Mounie. Pada akhirnya, jalannya pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan PSG.

Babak Kedua

Pada babak kedua, terlihat kubu tuan rumah mulai menemukan ritme permainannya. Hingga akhirnya, Brest berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol yang dicetak Le Douaron di menit ke-52.

PSG pun mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, Les Parisiens masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan yang dimiliki Brest. Hingga pertandingan memasuki menit ke-65, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/51/3009161/ngaku-tak-dengar-kylian-mbappe-dicemooh-suporter-psg-luis-enrique-dia-legenda-klub-sbJOkTr3DZ.JPG
Ngaku Tak Dengar Kylian Mbappe Dicemooh Suporter PSG, Luis Enrique: Dia Legenda Klub!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/51/3008497/gara-gara-hal-ini-kylian-mbappe-dan-presiden-psg-bertengkar-hebat-di-stadion-parc-des-princes-MbYfQAKAzo.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Kylian Mbappe dan Presiden PSG Bertengkar Hebat di Stadion Parc des Princes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007687/perpisahan-kylian-mbappe-dengan-suporter-psg-ternodai-kekalahan-Pt3RX22JfR.JPG
Perpisahan Kylian Mbappe dengan Suporter PSG Ternodai Kekalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007592/hasil-psg-vs-toulouse-di-liga-prancis-2023-2024-kylian-mbappe-gagal-selamatkan-les-parisiens-dari-kekalahan-AhYRUQHu5F.JPG
Hasil PSG vs Toulouse di Liga Prancis 2023-2024: Kylian Mbappe Gagal Selamatkan Les Parisiens dari kekalahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/11/luciano_guaycochea.jpg
Luciano Guaycochea Buka-bukaan Karakter Asli Bojan Hodak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement