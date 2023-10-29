Advertisement
Okezone.com
SEPAKBOLA DUNIA

Promosikan Boy Band asal Jepang, Pratama Arhan Kena Sindir Netizen!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:00 WIB
Promosikan Boy Band asal Jepang, Pratama Arhan Kena Sindir Netizen!
Pratama Arhan bersama boy band Jepang JO1 (Foto: Twitter/official_jo1)
A
A
A

BOY band asal Jepang JO1 mengajak pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Jepang, Pratama Arhan, untuk berkolaborasi. Hal ini merupakan cara boy band tersebut mempromosikan konser mereka yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat.

Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan kini berkarier di Jepang bersama tim ibu kota Tokyo Verdy. Kiprah Arhan di Tokyo Verdy mengundang minat para pencinta sepakbola Indonesia.

Pratama Arhan

Oleh karena itu, boy band JO1 mengajak Arhan selaku orang Indonesia, untuk berkolaborasi dalam mempromosikan turnya. Jakarta merupakan salah satu kota yang akan disinggahi oleh boy band tersebut.

Mereka mengunggah sebuah video di media sosial resmi JO1. Terlihat, dua personel boy band tersebut, Keigo Sato dan Junki Kono, mengenakan kostum hijau Tokyo Verdy bersama Arhan.

Mereka bermain bola sebentar selagi Arhan mengajarkan cara mengoper bola dengan baik. Setelahnya, ketiganya menari dengan latar belakang banner Tokyo Verdy.

Aksi Arhan sontak mengundang tanya netizen, khususnya para pencinta sepakbola Indonesia. Sebab, alih-alih beraksi di lapangan hijau bersama Tokyo Verdy, dia justru muncul dalam promosi boy band.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
