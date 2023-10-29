Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Kalah 1-2, Macan Kemayoran Perpanjang Rekor Buruk

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:53 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Kalah 1-2, Macan Kemayoran Perpanjang Rekor Buruk
Persija Jakarta ditaklukkan 1-2 oleh PSIS Semarang (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

HASIL PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu (29/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang.

Laskar Mahesa Jenar -- julukan PSIS -- unggul dua gol lebih dulu melalui Lucao (16') dan Carlos Fortes (32'). Sedangkan gol balasan Macan Kemayoran -- julukan Persija -- datang dari Ryo Matsumura (32').

PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Hasil ini memperpanjang rekor buruk Persija Jakarta menjadi tidak pernah menang dalam lima laga terakhir di Liga 1 2023-2024. Ini juga menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah ditaklukkan RANS Nusantara FC dengan skor serupa, yaitu 1-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan sempat berlangsung sengit di menit awal laga. Namun kemudian Persija harus menelan pil pahit usai eksekusi tendangan bebas Lucao menggetarkan gawang Andritany di menit 15.

Tak lama berselang, PSIS Semarang sempat berhasil menggandakan keunggulan. Namun wasit menganulir gol Vitinho lantaran sang pemain dianggap sudah dalam posisi offside.

Gol pengganda keunggulan PSIS Semarang datang di menit 26. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar memanfaatkan dengan baik kesalahan di lini belakang Persija.

Maman Abdurrahman bermaksud menyapu bola. Namun bola malah mengenai Maciej Gajos sebelum jatuh ke kaki Taisei Marukawa.

Pemain asal Jepang itu langsung mengirim umpan silang. Bola pun langsung disambar dengan manis oleh Carlos Fortes.

Upaya Persija untuk memberi perlawanan membuahkan hasil di menit 31. Ryo Matsumura menjemput bola dan menyelesaikan penyelesaian apik.

Persija terus tampil menekan di sisa babak pertama. Namun skor tipis 2-1 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga paruh pertama usai.

Babak Kedua

Persija tampil menekan di menit awal babak kedua. Namun peluang-peluang Persija masih terus gagal berbuah gol.

Persija mengancam lewat aksi Marko Simic di menit 53, namun masih mampu digagalkan penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo. Enam menit berselang giliran Oliver Bias yang mengancam gawang PSIS Semarang, namun masih belum menemui sasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642955/hgi-dan-pordi-sukses-selenggarakan-turnamen-domino-digital-perdana-vab.webp
HGI dan PORDI Sukses Selenggarakan Turnamen Domino Digital Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/26/zidane_liga_champions.jpg
Zinedine Zidane Resmi Umumkan Kembali ke Dunia Kepelatihan, Ini Tim Impiannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement