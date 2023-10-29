Hasil PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Kalah 1-2, Macan Kemayoran Perpanjang Rekor Buruk

HASIL PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu (29/10/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang.

Laskar Mahesa Jenar -- julukan PSIS -- unggul dua gol lebih dulu melalui Lucao (16') dan Carlos Fortes (32'). Sedangkan gol balasan Macan Kemayoran -- julukan Persija -- datang dari Ryo Matsumura (32').

Hasil ini memperpanjang rekor buruk Persija Jakarta menjadi tidak pernah menang dalam lima laga terakhir di Liga 1 2023-2024. Ini juga menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah ditaklukkan RANS Nusantara FC dengan skor serupa, yaitu 1-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan sempat berlangsung sengit di menit awal laga. Namun kemudian Persija harus menelan pil pahit usai eksekusi tendangan bebas Lucao menggetarkan gawang Andritany di menit 15.

Tak lama berselang, PSIS Semarang sempat berhasil menggandakan keunggulan. Namun wasit menganulir gol Vitinho lantaran sang pemain dianggap sudah dalam posisi offside.

Gol pengganda keunggulan PSIS Semarang datang di menit 26. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar memanfaatkan dengan baik kesalahan di lini belakang Persija.

Maman Abdurrahman bermaksud menyapu bola. Namun bola malah mengenai Maciej Gajos sebelum jatuh ke kaki Taisei Marukawa.

Pemain asal Jepang itu langsung mengirim umpan silang. Bola pun langsung disambar dengan manis oleh Carlos Fortes.

Upaya Persija untuk memberi perlawanan membuahkan hasil di menit 31. Ryo Matsumura menjemput bola dan menyelesaikan penyelesaian apik.

Persija terus tampil menekan di sisa babak pertama. Namun skor tipis 2-1 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga paruh pertama usai.

Babak Kedua

Persija tampil menekan di menit awal babak kedua. Namun peluang-peluang Persija masih terus gagal berbuah gol.

Persija mengancam lewat aksi Marko Simic di menit 53, namun masih mampu digagalkan penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo. Enam menit berselang giliran Oliver Bias yang mengancam gawang PSIS Semarang, namun masih belum menemui sasaran.