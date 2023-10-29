Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 1-2

Persija Jakarta tertinggal 1-2 di babak pertama kontra PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)

HASIL babak pertama PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (29/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1 di babak pertama untuk keunggulan PSIS.

Laskar Mahesa Jenar -- julukan PSIS -- membuka dua gol lebih dulu melalui Lucao (16') dan Carlos Fortes (26'). Namun, gol Ryo Matsumura (32') menjaga asa Macan Kemayoran -- julukan Persija -- di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan sempat berlangsung sengit di menit awal laga. Namun kemudian Persija harus menelan pil pahit usai eksekusi tendangan bebas Lucao menggetarkan gawang Andritany di menit 15.

Tak lama berselang, PSIS Semarang sempat berhasil menggandakan keunggulan. Namun wasit menganulir gol Vitinho lantaran sang pemain dianggap sudah dalam posisi offside.

Gol pengganda keunggulan PSIS Semarang datang di menit 26. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar memanfaatkan dengan baik kesalahan di lini belakang Persija.

Maman Abdurrahman bermaksud menyapu bola. Namun bola malah mengenai Maciej Gajos sebelum jatuh ke kaki Taisei Marukawa.

Pemain asal Jepang itu langsung mengirim umpan silang. Bola pun langsung disambar dengan manis oleh Carlos Fortes.