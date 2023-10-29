Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 1-2

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:49 WIB
Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 1-2
Persija Jakarta tertinggal 1-2 di babak pertama kontra PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL babak pertama PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (29/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1 di babak pertama untuk keunggulan PSIS.

Laskar Mahesa Jenar -- julukan PSIS -- membuka dua gol lebih dulu melalui Lucao (16') dan Carlos Fortes (26'). Namun, gol Ryo Matsumura (32') menjaga asa Macan Kemayoran -- julukan Persija -- di babak kedua.

Carlos Fortes

Jalannya Pertandingan

Pertandingan sempat berlangsung sengit di menit awal laga. Namun kemudian Persija harus menelan pil pahit usai eksekusi tendangan bebas Lucao menggetarkan gawang Andritany di menit 15.

Tak lama berselang, PSIS Semarang sempat berhasil menggandakan keunggulan. Namun wasit menganulir gol Vitinho lantaran sang pemain dianggap sudah dalam posisi offside.

Gol pengganda keunggulan PSIS Semarang datang di menit 26. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar memanfaatkan dengan baik kesalahan di lini belakang Persija.

Maman Abdurrahman bermaksud menyapu bola. Namun bola malah mengenai Maciej Gajos sebelum jatuh ke kaki Taisei Marukawa.

Pemain asal Jepang itu langsung mengirim umpan silang. Bola pun langsung disambar dengan manis oleh Carlos Fortes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642955/hgi-dan-pordi-sukses-selenggarakan-turnamen-domino-digital-perdana-vab.webp
HGI dan PORDI Sukses Selenggarakan Turnamen Domino Digital Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Resmi Tinggalkan Uzbekistan, Gabung Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement