Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beri Indikasi Levy Madinda Masih di Persib Bandung untuk Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:42 WIB
Bojan Hodak Beri Indikasi Levy Madinda Masih di Persib Bandung untuk Putaran Kedua Liga 1 2023-2024
Nasib Levy Madinda di Persib Bandung sedang dipertanyakan (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BOJAN Hodak beri indikasi Levy Madinda masih di Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Nasib sang pemain asal Gabon tersebut sebelumnya diragukan.

Bojan Hodak menjelaskan bahwa Levy Madinda masih memiliki kontrak bersama klub berjuluk Pangeran Biru tersebut. Sebagaimana kesepatakan, kontraknya akan berakhir pada Desember 2023.

Levy Madinda

Artinya, Levy Madinda masih akan tetap membela Persib Bandung. Apalagi jendela transfer pemain di putaran kedua Liga 1 2023-2024 berlangsung pada 1 hingga 28 November 2023.

"Jendela transfer belum berakhir dan masih dibuka hingga nanti jelang Desember. Kami masih ada waktu di sepanjang November," kata Bojan Hodak.

Di sisi lain, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar juga berkeinginan untuk mempertahankan Levy Madinda. Setidaknya hingga Liga 1 2023-2024 berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642907/kevin-diks-dan-maarten-paes-soroti-kemenangan-perdana-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-ymi.webp
Kevin Diks dan Maarten Paes Soroti Kemenangan Perdana Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/26/zidane_liga_champions.jpg
Zinedine Zidane Resmi Umumkan Kembali ke Dunia Kepelatihan, Ini Tim Impiannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement