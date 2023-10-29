Bojan Hodak Beri Indikasi Levy Madinda Masih di Persib Bandung untuk Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

BOJAN Hodak beri indikasi Levy Madinda masih di Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Nasib sang pemain asal Gabon tersebut sebelumnya diragukan.

Bojan Hodak menjelaskan bahwa Levy Madinda masih memiliki kontrak bersama klub berjuluk Pangeran Biru tersebut. Sebagaimana kesepatakan, kontraknya akan berakhir pada Desember 2023.

Artinya, Levy Madinda masih akan tetap membela Persib Bandung. Apalagi jendela transfer pemain di putaran kedua Liga 1 2023-2024 berlangsung pada 1 hingga 28 November 2023.

"Jendela transfer belum berakhir dan masih dibuka hingga nanti jelang Desember. Kami masih ada waktu di sepanjang November," kata Bojan Hodak.

Di sisi lain, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar juga berkeinginan untuk mempertahankan Levy Madinda. Setidaknya hingga Liga 1 2023-2024 berakhir.