HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sanggup Juara Grup, Bima Sakti?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:04 WIB
Simak jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, gelaran Piala Dunia U-17 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17 sendiri lolos secara otomatis ke Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama dan Maroko.

Timnas Indonesia U-17 melanjutkan TC di Jakarta (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-17 akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pada laga pertamanya, pasukan Bima Sakti itu langsung ditantang Ekuador pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Setelah itu,Timnas Indonesia U-17 akan bersua Panama pada Senin, 13 November 2023 pukul 19.00 WIB. Terakhir, Arkhan Kaka cs bakal menantang Maroko pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Dari ketiga ketiga lawan skuad Garuda Asia di atas, Ekuador bisa dibilang menjadi momok bagi pasukan Bima Sakti itu. Pasalnya, Ekuador merupakan tim paling berpengalaman di Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Ekuador U-17 sebelumnya telah lima kali tampil di Piala Dunia U-17 yakni pada 1987, 1995, 2011, 2015, dan 2019. Prestasi terbaik Ekuador di Piala Dunia U-17 adalah lolos ke perempatfinal edisi 1995 dan 2015.

Tahun ini, Ekuador lolos ke Indonesia setelah menjadi runner-up Copa America U-17 2023. Sementara itu, Maroko dan Panama juga tidak bisa diremehkan Timnas Indonesia U-17 karena mereka juga sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia U-17.

Maroko pernah bermain di Piala Dunia U-17 2013 dan lolos hingga ke babak 16 besar. Sementara Panama sudah dua kali tampil di putaranfinal pada 2011 dan 2013. Lantas, akankah Bima Sakti sanggup membawa Timnas Indonesia U-17 mengalahkan ketiga tim di atas demi menjadi juara Grup A?

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
