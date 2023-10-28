Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pusing Gara-Gara Ini Jelang Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:41 WIB
Shin Tae-yong Pusing Gara-Gara Ini Jelang Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pusing gara-gara tiga pemain andalannya cedera jelang babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- akan memimpin skuad Garuda dalam melakoni dua laga terdekat pada November 2023 mendatang.

Timnas Indonesia lebih dulu menantang Timnas Irak pada matchday pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023. Setelah itu, Marc Klok cs bersua Timnas Filipina pada matchday kedua Grup F di Rizal Memorial Stadium, Manilla, Selasa 21 November 2023.

Jelang melakoni dua laga awal di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Shin Tae-yong harus menerima kabar kurang sedap. Pasalnya, tiga pemain abroad andalannya di Timnas Indonesia mengalami cedera dan masih belum pulih.

Ketiga pemain tersebut yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Elkan Baggott (Ipswich Town), dan Ivar Jenner (FC Utrecht). Untuk Marselino Ferdinan, gelandang 19 tahun itu mengalami cedera hamstring yang semakin memburuk dan akan absen beberapa pekan ke depan.

Sebelumnya, eks pemain Persebaya Surabaya itu juga sedang cedera saat dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia ketika melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dikonfirmasi oleh sang klubnya, KMSK Deinze.

Marselino Ferdinan bersama Shin Tae-yong

“Update cedera kami dimulai dengan berita tentang Marselino Ferdinan. Ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan,” tulis KMSK Deinze, dilansir laman resmi mereka, Jumat (27/10/2023).

“Namun, kembalinya ia dari timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi,” lanjut keterangan klub asal Belgia itu.

Halaman:
1 2
      
