Kisah Keisuke Honda yang Ketar-ketir Lihat Perkembangan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

KISAH Keisuke Honda yang ketar-ketir melihat perkembangan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Berdasarkan data Transfermarkt, legenda Timnas Jepang itu lahir di Settsu, Osaka, Jepang, pada 13 Juni 1986.

Keisuke Honda memulai karier profesionalnya bersama Seiryo HS pada April 2002. Ia kemudian berlabuh ke Nagoya Grampus Eight dengan mencatatkan 90 laga dan mengemas 11 gol di J-League. Setelah itu, pria yang kini berusia 37 tahun itu terbang ke kompetisi Eropa.

(Keisuke Honda (paling kiri) saat menangani Timnas Kamboja. (Foto: Instagram/@keisukehonda)

Dimulai dari membela VVV-Venlo di Liga Belanda, kemudian berlanjut ke Liga Rusia bersama CSKA Moscow. Keisuke Honda lalu dipinang AC Milan di Liga Italia pada 2014 sebelum memutuskan terbang ke Meksiko membela Pachuca pada 2017.

Tak lama setelah itu, Keisuke Honda membela Melbourne Victory di Australia, kembali ke Belanda bersama Vitesse Arnhem dan sempat memperkuat Botafogo di Liga Brasil. Singkat cerita, Honda terjun ke dunia kepelatihan usai pensiun sebagai pesepakbola.

Eks gelandang AC Milan tersebut pernah merasakan atmosfer sepakbola Asia Tenggara ketika menangani Timnas Kamboja senior dari 2018-2023 hingga berhadapan melawan Timnas Indonesia. Bukan hanya itu, Keisuke Honda juga pernah menangani Timnas Kamboja U-22 dan U-23.

Belakangan ini, Keisuke Honda mengakui kualitas Timnas Indonesia yang semakin meningkat. Eks pemain AC Milan itu mengklaim Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap.