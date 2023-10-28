Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Keisuke Honda yang Ketar-ketir Lihat Perkembangan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:03 WIB
Kisah Keisuke Honda yang Ketar-ketir Lihat Perkembangan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Keisuke Honda takjub lihat perkembangan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Keisuke Honda yang ketar-ketir melihat perkembangan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Berdasarkan data Transfermarkt, legenda Timnas Jepang itu lahir di Settsu, Osaka, Jepang, pada 13 Juni 1986.

Keisuke Honda memulai karier profesionalnya bersama Seiryo HS pada April 2002. Ia kemudian berlabuh ke Nagoya Grampus Eight dengan mencatatkan 90 laga dan mengemas 11 gol di J-League. Setelah itu, pria yang kini berusia 37 tahun itu terbang ke kompetisi Eropa.

Keisuke Honda

(Keisuke Honda (paling kiri) saat menangani Timnas Kamboja. (Foto: Instagram/@keisukehonda)

Dimulai dari membela VVV-Venlo di Liga Belanda, kemudian berlanjut ke Liga Rusia bersama CSKA Moscow. Keisuke Honda lalu dipinang AC Milan di Liga Italia pada 2014 sebelum memutuskan terbang ke Meksiko membela Pachuca pada 2017.

Tak lama setelah itu, Keisuke Honda membela Melbourne Victory di Australia, kembali ke Belanda bersama Vitesse Arnhem dan sempat memperkuat Botafogo di Liga Brasil. Singkat cerita, Honda terjun ke dunia kepelatihan usai pensiun sebagai pesepakbola.

Eks gelandang AC Milan tersebut pernah merasakan atmosfer sepakbola Asia Tenggara ketika menangani Timnas Kamboja senior dari 2018-2023 hingga berhadapan melawan Timnas Indonesia. Bukan hanya itu, Keisuke Honda juga pernah menangani Timnas Kamboja U-22 dan U-23.

Belakangan ini, Keisuke Honda mengakui kualitas Timnas Indonesia yang semakin meningkat. Eks pemain AC Milan itu mengklaim Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642509/legenda-mu-patrice-evra-menyapa-fans-dan-meriahkan-liga-kita-festival-di-jakarta-lsr.webp
Legenda MU Patrice Evra Menyapa Fans dan Meriahkan Liga Kita Festival di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap! Begini Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-17 jelang Lawan Honduras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement