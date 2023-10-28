Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Apresiasi Meroketnya Performa Timnas Indonesia di Bawah Asuhan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:19 WIB
Media Vietnam Apresiasi Meroketnya Performa Timnas Indonesia di Bawah Asuhan Shin Tae-yong
Media Vietnam khawatir dengan peningkatan Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Vietnam mengapresiasi meroketnya performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka menganggap skuad Garuda nyaris sempurna disulap pelatih asal Korea Selatan itu.

Dalam artikelnya, soha.vn khawatir karena Shin telah berhasil mengembangkan strategi yang pas untuk Timnas Indonesia. Ditambah lagi, dalam setahun terakhir, Tim Merah Putih mendapat tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

"Indonesia juga secara bertahap menyempurnakan gaya bermainnya dan menambah sejumlah bintang naturalisasi," tulis soha.vn dalam artikelnya, dikutip pada Sabtu (28/10/2023).

Ya, gaya bermain Timnas Indonesia tampak sudah menemukan pakemnya di bawah racikan Shin. Serangan cepat lewat transisi permainan kilat menjadi senjata utama untuk mematikan lawan.

Strategi tersebut berhasil memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi 145 di ranking FIFA, atau naik 12 peringkat sejak ditangani Shin pada 31 Desember 2019.

Kendati belum menyumbangkan gelar, tangan dingin Shin sukses membenahi beberapa hal di Timnas Indonesia. Belum lagi, dari sisi mental, pemain kini jadi lebih berani bertarung bahkan hingga menit-menit akhir.

Halaman:
1 2
      
