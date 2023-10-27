Media Vietnam Soroti Niat Sandy Walsh Ingin Sikut Doan Van Hau

HANOI - Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh, menjadi sorotan media Vietnam, Soha.Vn. Mereka menyoroti pernyataan Sandy dalam sebuah wawancara di Youtube belum lama ini.

Sambil bercanda Sandy mengatakan berniat untuk menyikut salah satu bek Timnas Vietnam Doan Van Hau. Kesempatan itu akan dia pakai saat berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Vietnam.

Meski telah disadari ungkapan itu hanyalah sebuah kelakar biasa, tetapi Vietnam tampaknya memetik sisi lain dari sikap Sandy itu. Ungkapan Sandy itu dinilai cukup menyinggung dan bakal dianggap tidak sportif tentunya.

"Percakapan ini kemudian ditegaskan hanya sekedar lelucon. Namun, hal itu sepertinya hanya ditutup-tutupi oleh orang dalam setelah menyadari bahwa apa yang mereka bagikan cukup menyinggung dan tidak sportif," bunyi artikel Soha.Vn, Kamis (26/10/2023).

BACA JUGA: Media Vietnam Nilai Candaan Sandy Walsh Ingin Sikut Doan Van Hau Tidak Sportif

Sebagaimana diketahui, nama Doan Van Hau sudah 'ditandai' oleh banyak warganet Indonesia. Hal ini seiring dengan aksi pemain tersebut yang dinilai kasar.

Van Hau juga pernah membuat cedera Evan Dimas pada SEA Games 2019 lalu. Namun saat itu diketahui pemain bernomor punggung 5 ini sudah meminta maaf.